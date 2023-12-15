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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Составлен топ нарушений водителями такси в Ростовской области

Составлен топ нарушений водителей такси в Ростовской области

15 декабря 2023, 14:35
Фото: Midjourney
Составлен топ нарушений водителями такси в Ростовской области

В Ростовской области массово ловили таксистов-нарушителей

В Ростовской области прошли рейды для поимки таксистов, которые не соблюдают установленные правила, сообщили в правительстве региона.

Участниками рейдов стали представители Минтранса региона и ГИБДД, они отметили несколько нарушений, которые чаще всего допускают водители. В том числе у них отсутствуют на крыше опознавательные фонари и специальные знаки на кузове.

Кроме того, попадались водители без страховки, диагностической карты, а некоторые сотрудники вносили изменения в конструкцию автомобиля, что запрещено. Кроме того, водители выезжали на линию без предрейсового медосмотра.

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Отмечается, что нарушителей привлекли к ответственности, а максимальный размер штрафа составляет 30 тысяч рублей.

Ранее ростовские таксисты рассказали, как на них отразилось подорожание бензина. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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