Составлен топ нарушений водителей такси в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Участниками рейдов стали представители Минтранса региона и ГИБДД, они отметили несколько нарушений, которые чаще всего допускают водители. В том числе у них отсутствуют на крыше опознавательные фонари и специальные знаки на кузове.
Кроме того, попадались водители без страховки, диагностической карты, а некоторые сотрудники вносили изменения в конструкцию автомобиля, что запрещено. Кроме того, водители выезжали на линию без предрейсового медосмотра.
Отмечается, что нарушителей привлекли к ответственности, а максимальный размер штрафа составляет 30 тысяч рублей.
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