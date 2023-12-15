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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Высадка тюльпанов в декабре для климатической зоны, в которой находится Ростов, является нормой

Ученый объяснила, почему тюльпаны в Ростове решили сажать в декабре под дождем

15 декабря 2023, 16:09
Фото: 1MI
Высадка тюльпанов в декабре для климатической зоны, в которой находится Ростов, является нормой
Высадка тюльпанов в декабре для климатической зоны, в которой находится Ростов, является нормой, заявила кандидат биологических наук Ольга Ермолаева.

На днях городские службы в разгар гололедицы и ледяного дождя принялись высаживать тюльпаны в центре города. Ростовчан поразили такие методы выращивания растений, они засомневались, что цветы смогут прижиться в мерзлой земле.

Высадку тюльпанов начали в Ростове под ледяным дождем
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Однако ученый Ольга Ермолаева заявила, что сажать цветы в декабре является нормой для климата Ростова-на-Дону.

«Если в нашем климате высадить их раньше, то они могут пойти в рост и будут уязвимы к промерзанию грунта, комплексу зимних условий», — приводит слова Ермолаевой «Дон 24».

Она добавила, что благодаря поздней высадке тюльпаны окажутся более жизнеспособным.

Напомним, о масштабной высадке тюльпанов в Ростове сообщили в начале ноября. Цветы должны появиться не только на Пушкинской, но и на Стачках, Шолохова, Малиновского и других улицах.

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