Ученый объяснила, почему тюльпаны в Ростове решили сажать в декабре под дождем

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
На днях городские службы в разгар гололедицы и ледяного дождя принялись высаживать тюльпаны в центре города. Ростовчан поразили такие методы выращивания растений, они засомневались, что цветы смогут прижиться в мерзлой земле.
Однако ученый Ольга Ермолаева заявила, что сажать цветы в декабре является нормой для климата Ростова-на-Дону.
«Если в нашем климате высадить их раньше, то они могут пойти в рост и будут уязвимы к промерзанию грунта, комплексу зимних условий», — приводит слова Ермолаевой «Дон 24».
Она добавила, что благодаря поздней высадке тюльпаны окажутся более жизнеспособным.
Напомним, о масштабной высадке тюльпанов в Ростове сообщили в начале ноября. Цветы должны появиться не только на Пушкинской, но и на Стачках, Шолохова, Малиновского и других улицах.