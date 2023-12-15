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Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Летом жителям Ростовской области стоит ждать повышения платы за пользование услугами ЖКХ

Услуги ЖКХ поднимутся в цене сразу на 9,5% в Ростовской области в 2024 году

15 декабря 2023, 16:32
Фото: Midjourney
Летом жителям Ростовской области стоит ждать повышения платы за пользование услугами ЖКХ
Летом жителям Ростовской области стоит ждать повышения платы за пользование услугами ЖКХ, предупредил глава Региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов.

Власти предупредили об индексации платы за коммунальные услуги в Ростовской области. Повышение намечено на 1 июля 2024 года. Оно составит примерно 9,5%. Где-то рост может составит и того больше, все будет зависеть от состава коммунальных услуг в том или ином муниципалитете.

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Глава Региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов добавил, что если после подорожания, платить на коммунальные услуги придется больше 20% от зарплаты, можно обратиться за социальной помощью и вернуть часть средств.

«На расчетный счет потребителя возвращается разница между действующим тарифом и тарифом по критерию доступности», — пояснил чиновник.

Ранее сообщалось, что власти переложат на искусственный интеллект жалобы на ЖКХ в Ростовской области.

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