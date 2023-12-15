Услуги ЖКХ поднимутся в цене сразу на 9,5% в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Власти предупредили об индексации платы за коммунальные услуги в Ростовской области. Повышение намечено на 1 июля 2024 года. Оно составит примерно 9,5%. Где-то рост может составит и того больше, все будет зависеть от состава коммунальных услуг в том или ином муниципалитете.
Глава Региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов добавил, что если после подорожания, платить на коммунальные услуги придется больше 20% от зарплаты, можно обратиться за социальной помощью и вернуть часть средств.
«На расчетный счет потребителя возвращается разница между действующим тарифом и тарифом по критерию доступности», — пояснил чиновник.
Ранее сообщалось, что власти переложат на искусственный интеллект жалобы на ЖКХ в Ростовской области.