В деле аксайских рынков всплыли имена чиновников из правительства Ростовской области

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В пятницу, 15 декабря, портал «Блокнот. Ростов» рассказал о ходе слушаний по делу о закрытых аксайских рынках. Напомним, причиной судебных слушаний стали обвинения в отношении руководства рынков, бывшего главу Аксайского района Виталий Борзенко подозревают в незаконной передаче муниципальной земли в аренду, а в делах предпринимателей появилась информация о черной бухгалтерии и взяточничестве. Всех их также обвиняют в организации преступного общества, незаконных каналов миграции, злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и других преступлениях.
«Блокнот. Ростов» сообщил, что во время последнего заседания, 14 декабря, в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону по делу аксайских рынков заявили сразу несколько ходатайств, кроме того, зачитывали «письменные доказательства» обвинения.
Так, первым ходатайством стало прекращение уголовного преследования бизнесмена Ивана Ситько, аргументом в пользу прекращения преследования стало истечение сроков давности. Сам подозреваемый заявил, что не признает вины ни по одному из предъявленных ему обвинений.
Еще одно ходатайство заявил защитник одного из главных фигурантов дела Вадима Бабаева. Адвокат попросил снять арест с земельных участков Бабаева, чтобы он мог вернуть их в собственность Аксайского района и избавился от необходимости платить за землю налоги. Кроме того, земля находится в зоне запланированного комплексного развития территорий, который не удастся реализовать из-за ареста.
Однако защита получила отказ, поскольку земля должна остаться под арестом, пока не вынесут решение по делу о хищении земли.
Одними из наиболее важных подробностей минувшего заседания стали сообщения о том, что в суде появились имена действующего министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского и экс-директора департамента потребрынка Ростовской области Ирины Теларовой.
Как выяснилось в суде, именно в обязанности Рачаловского, который на тот момент работал начальником управления сельского хозяйства Аксайского района, входил контроль за исполнением постановления о передачи земли компании «Алмаз» в 2001 году. Кроме того, позднее уже в 2020 году на встрече с собственниками земли присутствовали Бабаев, Лобко, Ситько, подсудимый Борзенко и Ирина Теларова. В доме последней также проходили обыски, однако в уголовном деле ее имя не фигурирует.
Обращаем внимание, информация официально не подтвердилась, данные уточняются.