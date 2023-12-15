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В деле аксайских рынков всплыли имена чиновников из правительства Ростовской области

В деле аксайских рынков всплыли имена чиновников из правительства Ростовской области

15 декабря 2023, 10:35
Фото: rostovgazeta.ru
В деле аксайских рынков всплыли имена чиновников из правительства Ростовской области
В деле закрытых аксайских рынков стали «всплывать» фамилии известных чиновников из правительства Ростовской области, об этом рассказали донские СМИ.

В пятницу, 15 декабря, портал «Блокнот. Ростов» рассказал о ходе слушаний по делу о закрытых аксайских рынках. Напомним, причиной судебных слушаний стали обвинения в отношении руководства рынков, бывшего главу Аксайского района Виталий Борзенко подозревают в незаконной передаче муниципальной земли в аренду, а в делах предпринимателей появилась информация о черной бухгалтерии и взяточничестве. Всех их также обвиняют в организации преступного общества, незаконных каналов миграции, злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и других преступлениях.

«Блокнот. Ростов» сообщил, что во время последнего заседания, 14 декабря, в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону по делу аксайских рынков заявили сразу несколько ходатайств, кроме того, зачитывали «письменные доказательства» обвинения.

Напомним, причиной судебных слушаний стали обвинения в отношении руководства рынков, бывшего главу Аксайского района Виталий БорзенкоНапомним, причиной судебных слушаний стали обвинения в отношении руководства рынков, бывшего главу Аксайского района Виталий Борзенко
Напомним, причиной судебных слушаний стали обвинения в отношении руководства рынков, бывшего главу Аксайского района Виталий Борзенко
Фото: donland.ru

Так, первым ходатайством стало прекращение уголовного преследования бизнесмена Ивана Ситько, аргументом в пользу прекращения преследования стало истечение сроков давности. Сам подозреваемый заявил, что не признает вины ни по одному из предъявленных ему обвинений.

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Еще одно ходатайство заявил защитник одного из главных фигурантов дела Вадима Бабаева. Адвокат попросил снять арест с земельных участков Бабаева, чтобы он мог вернуть их в собственность Аксайского района и избавился от необходимости платить за землю налоги. Кроме того, земля находится в зоне запланированного комплексного развития территорий, который не удастся реализовать из-за ареста.

Однако защита получила отказ, поскольку земля должна остаться под арестом, пока не вынесут решение по делу о хищении земли.

Одними из наиболее важных подробностей минувшего заседания стали сообщения о том, что в суде появились имена действующего министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского и экс-директора департамента потребрынка Ростовской области Ирины Теларовой.

Как выяснилось в суде, именно в обязанности Рачаловского, который на тот момент работал начальником управления сельского хозяйства Аксайского района, входил контроль за исполнением постановления о передачи земли компании «Алмаз» в 2001 году. Кроме того, позднее уже в 2020 году на встрече с собственниками земли присутствовали Бабаев, Лобко, Ситько, подсудимый Борзенко и Ирина Теларова. В доме последней также проходили обыски, однако в уголовном деле ее имя не фигурирует.

В доме Теларовой также проходили обыски, однако в уголовном деле ее имя не фигурирует.В доме Теларовой также проходили обыски, однако в уголовном деле ее имя не фигурирует.
В доме Теларовой также проходили обыски, однако в уголовном деле ее имя не фигурирует.
Фото: donland.ru

Обращаем внимание, информация официально не подтвердилась, данные уточняются.

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