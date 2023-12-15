В деле аксайских рынков всплыли имена чиновников из правительства Ростовской области

Как выяснилось в суде, именно в обязанности Рачаловского, который на тот момент работал начальником управления сельского хозяйства Аксайского района, входил контроль за исполнением постановления о передачи земли компании «Алмаз» в 2001 году. Кроме того, позднее уже в 2020 году на встрече с собственниками земли присутствовали Бабаев, Лобко, Ситько, подсудимый Борзенко и Ирина Теларова. В доме последней также проходили обыски, однако в уголовном деле ее имя не фигурирует.