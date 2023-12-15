В Ростове нашли более 300 нарушений при обработке улиц города от гололеда

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Из-за ухудшения погоды проверки проводятся ежедневно. Интересуют нарушения связанные с тем, что сотрудники не убирают наледь и не распределяют реагенты по дорогам и тротуарам.
«Всего выявили более 300 нарушений, за это предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 100 тысяч рублей», — уточнили в администрации.
От управляющих компаний и магазинов попросили заняться устранением наледи.
Напомним, что на этой неделе из-за сильного гололеда пострадали более 500 человек, они обратились в больницы. Кроме того, из-за непогоды падают деревья.