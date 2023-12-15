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В Ростове нашли более 300 нарушений при обработке улиц города от гололеда

В Ростове нашли более 300 нарушений при обработке улиц города от гололеда

15 декабря 2023, 12:53
Фото: Администрация Ростова
В Ростове нашли более 300 нарушений при обработке улиц города от гололеда
В Ростове-на-Дону зарегистрировали свыше 300 нарушений, связанных с обработкой улиц во время гололеда, сообщили в городской администрации.

Из-за ухудшения погоды проверки проводятся ежедневно. Интересуют нарушения связанные с тем, что сотрудники не убирают наледь и не распределяют реагенты по дорогам и тротуарам.

«Всего выявили более 300 нарушений, за это предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 100 тысяч рублей», — уточнили в администрации.

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Фото: rostovgazeta.ru

От управляющих компаний и магазинов попросили заняться устранением наледи.

Напомним, что на этой неделе из-за сильного гололеда пострадали более 500 человек, они обратились в больницы. Кроме того, из-за непогоды падают деревья.

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