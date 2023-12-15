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В Ростовской области к президентским выборам подготовят 6,7 тысячи наблюдателей

В Ростовской области к президентским выборам подготовят 6,7 тысячи наблюдателей

15 декабря 2023, 07:55
Фото: Общественная палата Ростовской области
В Ростовской области к президентским выборам подготовят 6,7 тысячи наблюдателей
В Ростовской области в президентских выборах планируют задействовать более 6700 наблюдателей, об этом сообщили в пресс-службе донской Общественной палаты.

Напомним, в марте 2024 года состоятся очередные выборы Президента России. Период голосования продлится с 15 по 17 марта. В течение этого времени за проведением голосования будут следить СМИ и общественные наблюдатели, подготовке которых планируют уделить особое внимание.

Избирателей Ростовской области начнут адресно информировать о выборах президента
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В Ростовской области в президентских выборах планируют задействовать более 6700 наблюдателей, об этом сообщили в пресс-службе донской Общественной палаты.В Ростовской области в президентских выборах планируют задействовать более 6700 наблюдателей, об этом сообщили в пресс-службе донской Общественной палаты.
В Ростовской области в президентских выборах планируют задействовать более 6700 наблюдателей, об этом сообщили в пресс-службе донской Общественной палаты.
Фото: Общественная палата Ростовской области

Представители Общественной палаты объявили, что для 10 регионов России подготовили преподавателей, которые объяснят наблюдателям их права, обязанности, а также основные механизмы работы во время выборов.

Наблюдателей начнут обучать с 18 декабря, в общей сложности власти собираются подготовить более 6,7 тысячи специалистов.

Ранее стало известно, что избирателей начнут информировать о ходе выборов.

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