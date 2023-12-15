В Ростовской области к президентским выборам подготовят 6,7 тысячи наблюдателей

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Напомним, в марте 2024 года состоятся очередные выборы Президента России. Период голосования продлится с 15 по 17 марта. В течение этого времени за проведением голосования будут следить СМИ и общественные наблюдатели, подготовке которых планируют уделить особое внимание.
Представители Общественной палаты объявили, что для 10 регионов России подготовили преподавателей, которые объяснят наблюдателям их права, обязанности, а также основные механизмы работы во время выборов.
Наблюдателей начнут обучать с 18 декабря, в общей сложности власти собираются подготовить более 6,7 тысячи специалистов.
Ранее стало известно, что избирателей начнут информировать о ходе выборов.