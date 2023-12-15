В Ростовской области к резервным источникам подключат оставшиеся без света дома

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Напомним, что из-за неблагоприятной погоды на этой неделе более 150 тысяч человек оставались без электричества. Местные жители до сих пор продолжают жаловаться на отключения.
Так, в редакцию RostovGazeta обратились жители Акса и заявили, что сегодня утром вновь обесточили их дома.
В «Россети Юг» рассказали, что в регионе увеличили количество бригад, которые занимаются восстановлением электроэнергии. Всего задействованы 337 специалистов и 124 единицы спецтехники, а работы идут в круглосуточном режиме.
«Там, где это возможно, потребителей подключают по резервной схеме и к резервным источникам электроснабжения. Одновременно энергетики проводят плавку гололеда на проводах линий электропередачи», — уточнили в компании.