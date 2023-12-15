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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Ростовской области к резервным источникам подключат оставшиеся без света дома

В Ростовской области к резервным источникам подключат оставшиеся без света дома

15 декабря 2023, 13:32
Фото: «Россети Юг»
В Ростовской области к резервным источникам подключат оставшиеся без света дома
В Ростовской области дома, которые из-за непогоды остались без электричества, подключают к резервным источникам, сообщили RostovGazeta в компании «Россети Юг».

Напомним, что из-за неблагоприятной погоды на этой неделе более 150 тысяч человек оставались без электричества. Местные жители до сих пор продолжают жаловаться на отключения.

Так, в редакцию RostovGazeta обратились жители Акса и заявили, что сегодня утром вновь обесточили их дома.

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Напомним, что из-за благоприятной погоды на этой неделе более 150 тысяч человек оставались без электричества.
Видео: «Россети Юг»

В «Россети Юг» рассказали, что в регионе увеличили количество бригад, которые занимаются восстановлением электроэнергии. Всего задействованы 337 специалистов и 124 единицы спецтехники, а работы идут в круглосуточном режиме.

«Там, где это возможно, потребителей подключают по резервной схеме и к резервным источникам электроснабжения. Одновременно энергетики проводят плавку гололеда на проводах линий электропередачи», — уточнили в компании.

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