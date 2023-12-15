В Ростовской области парк «Лога» украсили новогодней иллюминацией

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Накануне, 14 декабря, представители «Лога» объявили, что уже с пятницы, 15 декабря, на территории парка заработает праздничная иллюминация.
Территорию украсили новогодними гирляндами, которые будут освещать парк разноцветными огнями, наполняя его праздничной атмосферой.
Дончан пригласили посетить парк в Старой Станице, чтобы зарядиться новогодним настроением.
Кроме того, в комментариях представители парка объявили, что ведется строительство трассы для катания на ватрушках, о дате открытия горки объявят отдельно.
Ранее парку «Лога» пришлось прекратить работу из-за урагана в Ростовской области.