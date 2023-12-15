rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Ростовской области парк «Лога» украсили новогодней иллюминацией

В Ростовской области парк «Лога» украсили новогодней иллюминацией

15 декабря 2023, 06:32
Фото: Парк «Лога»
В Ростовской области парк «Лога» украсили новогодней иллюминацией
В Ростовской области парк «Лога» украсили к Новому году и Рождеству, об этом объявили в пресс-службе парка.

Накануне, 14 декабря, представители «Лога» объявили, что уже с пятницы, 15 декабря, на территории парка заработает праздничная иллюминация.

Территорию украсили новогодними гирляндами, которые будут освещать парк разноцветными огнями, наполняя его праздничной атмосферой.

В Ростовской области перед Новым годом усилили охрану елей от незаконной вырубки
Узнать подробнее

Дончан пригласили посетить парк в Старой Станице, чтобы зарядиться новогодним настроением.

Кроме того, в комментариях представители парка объявили, что ведется строительство трассы для катания на ватрушках, о дате открытия горки объявят отдельно.

Ранее парку «Лога» пришлось прекратить работу из-за урагана в Ростовской области.

Читайте также:
Сколько потратят на украшение Ростова-на-Дону к Новому годуВ Ростове потратят 59 млн на закупку уличных украшений к Новому годуСамую большую тюбинговую трассу возводят в Ростовской области
#Общество#Город#Ростовская область#Надежда Пустяк#Каменск-Шахтинский#Строительство#Парк#Новый год#Последние новости Ростова на сегодня#Ураган#Дон#Рождество#Парк "Лога"#Старая Станица#Происшествия
Подпишитесь
Ростовская область не попадет под мобилизацию, но жители пока останутся без яиц
Вчера, 15:23
«Налог на голову»: что жители Ростовской области спрашивали у Путина на Прямых линиях
Вчера, 14:27
Путин оставил без ответа вопрос жителей Ростовской области
Вчера, 13:03
Где пройдут в Ростове-на-Дону новогодние ярмарки. Полный список адресов
Вчера, 12:38
В Ростовской области рост заболеваемости корью возник из-за мигрантов и дефицита яйца
Вчера, 12:28
Как автор песни «Я спросил у ясеня» Владимир Киршон в 20-е годы жил в Ростове
Вчера, 07:29