В Ростовской области в 2024 году опубликуют новую Красную книгу

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В четверг, 14 декабря, в Минприроды Ростовской области провели заседании Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам.
Эксперты комиссии обсудили обновленные списки животных, занесенных в Красную книгу Ростовской области и исключенных из списка видов, которым не угрожает исчезновение. Списки после продолжительных исследований составили ученые, которые вели наблюдение за животным миром в течение последних 10 лет.
В ходе заседания эксперты также утвердили проект изменений, которые внесут в Красную книгу Ростовской области, ее собираются опубликовать уже в 2024 году.
Ранее из Красной книги Ростовской области решили исключить некоторые виды грибов.