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В Ростовской области в 2024 году опубликуют новую Красную книгу

В Ростовской области в 2024 году опубликуют новую Красную книгу

15 декабря 2023, 07:21
Фото: vk.com/mpr61
В Ростовской области в 2024 году опубликуют новую Красную книгу
В Минприроды собираются обновить том «Животные» Красной книги Ростовской области, об этом объявили в пресс-службе ведомства.

В четверг, 14 декабря, в Минприроды Ростовской области провели заседании Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам.

Эксперты комиссии обсудили обновленные списки животных, занесенных в Красную книгу Ростовской области и исключенных из списка видов, которым не угрожает исчезновение. Списки после продолжительных исследований составили ученые, которые вели наблюдение за животным миром в течение последних 10 лет.

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В ходе заседания эксперты также утвердили проект изменений, которые внесут в Красную книгу Ростовской области, ее собираются опубликовать уже в 2024 году.

Ранее из Красной книги Ростовской области решили исключить некоторые виды грибов.

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