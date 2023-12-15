В Ростовской области в 2024 году опубликуют новую Красную книгу

Эксперты комиссии обсудили обновленные списки животных, занесенных в Красную книгу Ростовской области и исключенных из списка видов, которым не угрожает исчезновение. Списки после продолжительных исследований составили ученые, которые вели наблюдение за животным миром в течение последних 10 лет.