Власти решили продать газету «Ростов официальный» в частные руки

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
В наступающем году власти Ростова поставили задачей провести приватизацию муниципального имущества. Чиновники решили сократить число муниципальных унитарных предприятий, чтобы оптимизировать свой бюджет.
Так, в третьем квартале 2024 года приватизируют МУП «Городская газета „Ростов официальный“. За какую именно сумму власти хотят выручить газету, не уточняется. Однако известно, что в 2024 году также продадут МУП специализированных коммунальных услуг города и нежилое помещение в 300 квадратных метров на проспекте Сельмаш. За все это чиновники хотят получить примерно 46 миллионов рублей.
«Максимальная бюджетная эффективность приватизации каждого объекта муниципального имущества будет достигаться за счет принятия решений о способе приватизации на основании экономической ситуации, проведения оценки рыночной стоимости имущества в соответствии с законодательством РФ», — уточнили власти.
Также чиновники передадут в частные руки Муниципальное похоронное бюро Ростова.