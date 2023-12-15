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Власти решили продать газету «Ростов официальный» в частные руки

Власти решили продать газету «Ростов официальный» в частные руки

15 декабря 2023, 03:41
Фото: pxhere.com
Власти решили продать газету «Ростов официальный» в частные руки
Администрация Ростова планирует приватизацию издания «Ростов официальный», вопрос вынесли на повестку рассмотрения городской думы.

В наступающем году власти Ростова поставили задачей провести приватизацию муниципального имущества. Чиновники решили сократить число муниципальных унитарных предприятий, чтобы оптимизировать свой бюджет.

Так, в третьем квартале 2024 года приватизируют МУП «Городская газета „Ростов официальный“. За какую именно сумму власти хотят выручить газету, не уточняется. Однако известно, что в 2024 году также продадут МУП специализированных коммунальных услуг города и нежилое помещение в 300 квадратных метров на проспекте Сельмаш. За все это чиновники хотят получить примерно 46 миллионов рублей.

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«Максимальная бюджетная эффективность приватизации каждого объекта муниципального имущества будет достигаться за счет принятия решений о способе приватизации на основании экономической ситуации, проведения оценки рыночной стоимости имущества в соответствии с законодательством РФ», — уточнили власти.

Также чиновники передадут в частные руки Муниципальное похоронное бюро Ростова.

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