Власти решили продать газету «Ростов официальный» в частные руки

Так, в третьем квартале 2024 года приватизируют МУП «Городская газета „Ростов официальный“. За какую именно сумму власти хотят выручить газету, не уточняется. Однако известно, что в 2024 году также продадут МУП специализированных коммунальных услуг города и нежилое помещение в 300 квадратных метров на проспекте Сельмаш. За все это чиновники хотят получить примерно 46 миллионов рублей.