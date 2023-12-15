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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Власти заявили о пострадавших из-за падения деревьев в Ростове

Власти сообщили о пострадавших из-за падения деревьев в Ростове

15 декабря 2023, 12:58
Фото: rostovgazeta.ru
Власти заявили о пострадавших из-за падения деревьев в Ростове
За прошедшие сутки в Ростове в травмпункты обратились 87 человек, заявил глава администрации Алексей Логвиненко.

Последствия гололеда продолжают устранять в Ростове. Из-за ледяного дождя в городе также часто падают деревья. Кроны деревьев обледеневают, из-за этого рухнуть может даже молодое растение.

С начала недели на упавшие деревья пожаловались 298 раз. Такие обращения — самые распространенные в Единой дежурной диспетчерской службе.

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За прошедшие сутки в Ростове в травмпункты обратились 87 человек, заявил глава администрации Алексей Логвиненко.За прошедшие сутки в Ростове в травмпункты обратились 87 человек, заявил глава администрации Алексей Логвиненко.
За прошедшие сутки в Ростове в травмпункты обратились 87 человек, заявил глава администрации Алексей Логвиненко.
Фото: Администрация Ростова

Глава администрации Алексей Логвиненко заявляет, что от падения деревьев пострадали три человека. Всего же в травмпункты обратились только за последние сутки 87 ростовчан.

Гололед и сильный ветер сохранится в городе, как минимум, до конца текущей недели.

Напомним, сегодня горожане сообщили, что в Нахичевани на мужчину упала огромная ветка дерева. О похожих инцидентах писали и пользователи социальных сетей.

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