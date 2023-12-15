Власти сообщили о пострадавших из-за падения деревьев в Ростове

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Последствия гололеда продолжают устранять в Ростове. Из-за ледяного дождя в городе также часто падают деревья. Кроны деревьев обледеневают, из-за этого рухнуть может даже молодое растение.
С начала недели на упавшие деревья пожаловались 298 раз. Такие обращения — самые распространенные в Единой дежурной диспетчерской службе.
Глава администрации Алексей Логвиненко заявляет, что от падения деревьев пострадали три человека. Всего же в травмпункты обратились только за последние сутки 87 ростовчан.
Гололед и сильный ветер сохранится в городе, как минимум, до конца текущей недели.
Напомним, сегодня горожане сообщили, что в Нахичевани на мужчину упала огромная ветка дерева. О похожих инцидентах писали и пользователи социальных сетей.