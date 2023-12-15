Во сколько ростовчанам обойдется новогодний стол: подсчитали на личном примере

Шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонид Макаров рассказал, что чаще всего присутствует на новогоднем столе. На первом месте, конечно, салаты: оливье, сельдь под шубой и крабовый. На закуску — бутерброды с икрой, сыр и сырокопченая колбаса, оливки, свежие огурцы и помидоры. Основное блюдо — мясо по-французски. Среди напитков на столе соки, газировка и шампанское, а на десерт — мандарины, апельсины, яблоки, бананы, торт и конфеты.