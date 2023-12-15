Во сколько ростовчанам обойдется новогодний стол: подсчитали на личном примере

Posted Сегодня, 20:41
Published Сегодня, 20:41
Modified Сегодня, 20:41
Updated Сегодня, 20:41
Шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонид Макаров рассказал, что чаще всего присутствует на новогоднем столе. На первом месте, конечно, салаты: оливье, сельдь под шубой и крабовый. На закуску — бутерброды с икрой, сыр и сырокопченая колбаса, оливки, свежие огурцы и помидоры. Основное блюдо — мясо по-французски. Среди напитков на столе соки, газировка и шампанское, а на десерт — мандарины, апельсины, яблоки, бананы, торт и конфеты.
«У всех вкусы разные, но это, на мой взгляд — базовый набор среднестатистической российской семьи», — заверяет повар.
Редакция RostovGazeta провела ознакомилась со средними ценами на продукты в ростовских супермаркетах, и вот что у нас получилось.
Для всех трех салатов, замечает шеф-повар, понадобится одна упаковка майонеза массой 380 граммов. Он в среднем стоит около 100 рублей. Диетолог Анастасия Кривошей для менее жирной и калорийной версии салатов советует заменить майонез на мягкий нежирный йогурт.
«Три баночки йогурта по 150 граммов по цене будут такие же, как пачка майонеза», — говорит эксперт.
Выбор оставляем за вами.
А сами отправляемся за овощами.
«Шуба» и оливье требуют 1 килограмма картофеля и 500 граммов моркови на двоих. Картофель прибавляет к чеку 25 рублей, морковь — 22 рубля. Полкило свеклы обойдется ростовчанам в 15 рублей, а 200 граммов репчатого лука — около 6 рублей. Банка маринованных огурцов объемом 500 миллилитров стоит в ростовских супермаркетах в среднем 160 рублей, а банка зеленого горошка — около 80 рублей. Для крабового салата кладем в корзину банку консервированной кукурузы стоимостью 95 рублей. Для этого салата также понадобится 300 граммов свежих огурцов. Прибавляем еще 54 рубля.
«Огурцы можно заменить на пекинскую капусту, так в салате будет образовываться меньше жидкости. Также 300 граммов. Это будет стоит рублей 30-40, так что можно даже немного сэкономить», — добавляет Леонид Макаров.
Яйца — это сейчас боль всех ростовчан. А нам для салатов их понадобится аж 14 штук. При этом продаются они либо по десяткам, либо упаковками по 20-30 яиц. Выбора нет, кладем в корзину два десятка яиц — будет чем позавтракать, когда салаты закончатся. Плюс 270 рублей к чеку.
«Из оставшихся яиц тоже можно сделать новогодние закуски. Варим яйца вкрутую, аккуратно разрезаем их на полусферы и извлекаем желтки. Их разминаем в подобие паштета с добавлением майонеза, соли, перца и сушеного чеснока. Желтковый паштет выкладываем в лодочки из белков. Можно подавать прямо так, а можно украсить зеленью или красной икрой», — советует шеф-повар.
Самое дорогое в салатах — основа. Крабовые палочки массой 600 граммов обойдутся ростовчанам в этом году почти в 360 рублей. Полкило соленой сельди стоит в супермаркетах около 340 рублей. Для оливье понадобится 300 граммов вареной «Докторской» колбасы стоимостью 165 рублей.
Редкий новогодний стол обходится без красной икры. Однако это и самая дорогая его составляющая. Баночка икры лососевых пород массой 100 граммов обойдется в среднем в 600 рублей.
«Бутербродов из такого количества икры получится совсем немного, около 4-5 штук. Оптимально брать 200-250 граммов, чтобы всем участникам застолья хватило», — рекомендует Леонид Макаров.
Значит, добавляем к чеку еще 1200 рублей.
Не забываем положить в корзину булку белого хлеба, который продается, в среднем по 20 рублей за штуку, и упаковку сливочного масла весом 180 граммов и стоимостью около 160 рублей.
Для нарезки на новогодний стол понадобится 300 граммов любого твердого сыра и столько же сырокопченой колбасы. Добавляем 310 и 365 рублей соответственно.
Банка оливок без косточки объемом 370 миллилитров обойдется в 140 рублей.
Свежие овощи — 1 килограмм огурцов и 1 килограмм помидоров добавят к общей стоимости продуктов для новогоднего стола 150 и 220 рублей соответственно.
На закуску — бутерброды с икрой, сыр и сырокопченая колбаса, оливки, свежие огурцы и помидоры.
В качестве основного блюда на новогоднем столе большинства ростовчан, по мнению шеф-повара, появится мясо по-французски. Свинина весом 1 килограмм для этого блюда по нынешним ценам обойдется ростовчанам в 400 рублей. Также понадобится 1 килограмм шампиньонов. Они добавят к чеку еще 300 рублей. За 200 граммов репчатого лука нужно заплатить 6 рублей. Упаковка твердого сыра массой 200 граммов — еще 120 рублей. Из помидоров, купленных для овощной нарезки, можно позаимствовать пару штук уже бесплатно.
Леонид Макаров уверен, что на каждом новогоднем столе страны в качестве десерта обязательно присутствует фруктовая тарелка, торт и вазочка конфет. Мы, в свою очередь, подсчитали, во сколько такое удовольствие обойдется ростовчанам.
Для фруктовой тарелки покупаем по 1 килограмму мандаринов, бананов, яблок и апельсинов. Они в донских супермаркетах стоят по 100 рублей, 140 рублей, 105 рублей и 150 рублей соответственно.
Праздничный торт массой 1 килограмм стоит в среднем 600 рублей. За килограмм шоколадных конфет придется отдать почти 380 рублей.
Среди напитков на новогоднем столе россиян традиционно присутствует шампанское, газировка и соки. Бутылочку игристого ростовчане смогут приобрести в среднем за 800 рублей, упаковку сока, объемом 2 литра за 190 рублей и двухлитровую бутылку сладкого газированного напитка — за 140 рублей.
Общая стоимость новогоднего стола ростовчан в 2023 году по нашим подсчетам составила 7688 рублей. И это при средней заработной плате ростовчан в 55,7 тысячи рублей.