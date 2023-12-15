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Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Врач рассказал, влияет ли вакцинация от COVID-19 на заболеваемость ОРВИ в Ростове

Врач рассказал, как изменился коронавирус, которым болеют в Ростове

15 декабря 2023, 07:59
Фото: 1MI
Врач рассказал, влияет ли вакцинация от COVID-19 на заболеваемость ОРВИ в Ростове
Любая вакцинация укрепляет иммунную защиту человека, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Ростовские медики сходятся во мнении, что для защиты от коронавируса необходимо делать прививку. Вакцинацию от коронавируса в Ростове прошли многие. Многие переболели. У ростовчан сформировался иммунитет.

«Коронавирус изменился в лучшую сторону. Он протекает сейчас без пневмоний» — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои данные.

По словам медиков, вакцинация от COVID-19 может защитить и от других вирусных заболеваний. Это объясняется тем, что у вирусов есть общие свойства.

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«Но для того, чтобы противостоять гриппу, нужно делать прививку от гриппа. Вирусы мутируют. Каждый год у нас появляется новая вакцина от гриппа, с новым набором антигенов для того, чтобы стимулировать иммунитет», — говорит доктор.

Медики подчеркивают, что все вирусные заболевания опасны осложнениями — когда на ослабленном иммунитете к вирусу присоединяется бактериальная инфекция.

«Поэтому, как только мы получим вакцину от коронавируса, будем ждать людей с хроническими заболеваниями и возрастом 60+ на прививки», — резюмирует врач.

Ранее RostovGazeta сообщала, что за неделю в Ростовской области почти тысяча человек заболели коронавирусом.

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