Врач рассказал, как изменился коронавирус, которым болеют в Ростове

«Но для того, чтобы противостоять гриппу, нужно делать прививку от гриппа. Вирусы мутируют. Каждый год у нас появляется новая вакцина от гриппа, с новым набором антигенов для того, чтобы стимулировать иммунитет», — говорит доктор.