Врач рассказал, как изменился коронавирус, которым болеют в Ростове

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Ростовские медики сходятся во мнении, что для защиты от коронавируса необходимо делать прививку. Вакцинацию от коронавируса в Ростове прошли многие. Многие переболели. У ростовчан сформировался иммунитет.
«Коронавирус изменился в лучшую сторону. Он протекает сейчас без пневмоний» — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои данные.
По словам медиков, вакцинация от COVID-19 может защитить и от других вирусных заболеваний. Это объясняется тем, что у вирусов есть общие свойства.
«Но для того, чтобы противостоять гриппу, нужно делать прививку от гриппа. Вирусы мутируют. Каждый год у нас появляется новая вакцина от гриппа, с новым набором антигенов для того, чтобы стимулировать иммунитет», — говорит доктор.
Медики подчеркивают, что все вирусные заболевания опасны осложнениями — когда на ослабленном иммунитете к вирусу присоединяется бактериальная инфекция.
«Поэтому, как только мы получим вакцину от коронавируса, будем ждать людей с хроническими заболеваниями и возрастом 60+ на прививки», — резюмирует врач.
Ранее RostovGazeta сообщала, что за неделю в Ростовской области почти тысяча человек заболели коронавирусом.