Все службы Ростова-на-Дону круглосуточно устраняют последствия ледяного дождя

За сутки в травмпункты обратилось 87 человек, от падения деревьев пострадали трое. Глава городской администрации обратил внимание на то, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца недели. Он обратился к горожанам с просьбой не оставлять детей и пожилых людей без присмотра, по возможности, минимизировать время нахождения на улице, исключить прогулки в парках и городских лесах. Автомобилистов власти просят не парковать свои автомобили под деревьями и возле рекламных щитов.