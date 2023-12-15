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Все службы Ростова-на-Дону круглосуточно устраняют последствия ледяного дождя

Все службы Ростова-на-Дону круглосуточно устраняют последствия ледяного дождя

15 декабря 2023, 19:13
Фото: Пресс-служба Администрации города
Более 60 аварийно-ремонтных бригад в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды, обрушившейся на Ростова-на-Дону. Поставлена задача в максимально сжатые сроки устранить все аварийные ситуации в донской столице.

В администрации Ростова-на-Дону состоялось очередное заседание оперативного штаба. Последствия ледяного дождя в Ростове-на-Дону ликвидируют 63 ремонтные бригады.

В течение дня произошло повторное отключение электричества в микрорайоне Александровка из-за аварии на линии «Россетей». Энергетики ведут ремонтно-восстановительные работы. В настоящее время котельные снова переключают на резервные источники питания. В работе «Ростгорсвета» — 17 заявок по обрывам на сетях наружного освещения, работают девять бригад.

На сетях водоканала зафиксировано семь крупных порывов. В устранении задействованы 33 аварийно-восстановительные бригады, 147 человек и 93 единицы техники.

Порывов на теплотрассах не зарегистрировано.

Перед всеми службами поставлена задача максимально оперативно устранить все аварии. Аварийно-восстановительные бригады будут работать в круглосуточном режиме.

Кроме того, на совещании обсудили ситуацию с участившимися случаями падений деревьев. Так, из-за непрекращающегося ледяного дождя происходит обледенение крон деревьев, что приводит к падению здоровых экземпляров. Фиксируются обрывы проводов.

«С начала этой недели в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило 318 обращений ростовчан. Из них 289 — связаны с падениями деревьев из-за обледенения. На данный момент ликвидированы последствия 200 происшествий. На контроле остается 118 обращений», — отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

За сутки в травмпункты обратилось 87 человек, от падения деревьев пострадали трое. Глава городской администрации обратил внимание на то, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца недели. Он обратился к горожанам с просьбой не оставлять детей и пожилых людей без присмотра, по возможности, минимизировать время нахождения на улице, исключить прогулки в парках и городских лесах. Автомобилистов власти просят не парковать свои автомобили под деревьями и возле рекламных щитов.

Накануне RostovGazeta сообщала, что администрация Ростова-на-Дону держит на контроле борьбу с последствиями непогоды. Подрядные организации перешли на непрерывный график работы. Бригады рабочих и сейчас трудятся посменно, обрабатывая противогололедными материалами объекты улично-дорожной сети и тротуары с интервалом в три-четыре часа. По всем выявленным фактам ненадлежащего исполнения управляющими компаниями своих обязанностей составляются протоколы, а руководителей организаций привлекают к административной ответственности.

К обработке города реагентами привлечено более 100 единиц техники в сутки, в том числе комбинированные дорожные машины и мини-погрузчики, в сутки на обработку улиц уходит до тысячи тонн реагентов. Для обработки тротуаров, остановочных комплексов задействовано около 3000 дворников. Дворовые территории обрабатываются мастерами чистоты из управляющих организаций.

#Общество
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