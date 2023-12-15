Яйца подорожали на 8 рублей за неделю в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Согласно данным статистики, на 4 декабря яйца стоили 120 рублей за десяток. В если рассматривать отдельно по городам, то самые дорогие оказались в Таганроге — 124 рубля, самые дешевые были в Волгодонске — 111 рублей.
За неделю средняя цена выросла до 128 рублей, а Таганрог остался лидером по стоимости. Она увеличилась до 131 рубля. В Волгодонске они стоят 123 рубля, а в Ростове 126 рублей.
Добавим, что рост стоимости яиц тревожит многих местных жителей, а причины назвал президент России Владимир Путин. Он заявил, что вырос спрос, а объемы производства не увеличились.
Глава государства сообщил, что в скором времени ситуация наладится и извинился перед жителями страны.