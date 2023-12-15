rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Яйца подорожали на 8 рублей за неделю в Ростовской области

Яйца подорожали на 8 рублей за неделю в Ростовской области

15 декабря 2023, 10:36
Фото: rostovgazeta.ru
Яйца подорожали на 8 рублей за неделю в Ростовской области
В Ростовской области за неделю резко выросла средняя стоимость десятка яиц, сообщает Ростовстат.

Согласно данным статистики, на 4 декабря яйца стоили 120 рублей за десяток. В если рассматривать отдельно по городам, то самые дорогие оказались в Таганроге — 124 рубля, самые дешевые были в Волгодонске — 111 рублей.

За неделю средняя цена выросла до 128 рублей, а Таганрог остался лидером по стоимости. Она увеличилась до 131 рубля. В Волгодонске они стоят 123 рубля, а в Ростове 126 рублей.

Импортная пошлина на яйца отменена из-за высоких цен
Узнать подробнее
В Ростовской области за неделю резко выросла средняя стоимость десятка яиц, сообщает Ростовстат.В Ростовской области за неделю резко выросла средняя стоимость десятка яиц, сообщает Ростовстат.
В Ростовской области за неделю резко выросла средняя стоимость десятка яиц, сообщает Ростовстат.

Добавим, что рост стоимости яиц тревожит многих местных жителей, а причины назвал президент России Владимир Путин. Он заявил, что вырос спрос, а объемы производства не увеличились.

Глава государства сообщил, что в скором времени ситуация наладится и извинился перед жителями страны.

Читайте также:
Импортная пошлина на яйца отменена из-за высоких ценВ Ростовской области рост заболеваемости корью возник из-за мигрантов и дефицита яйцаПутин объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие яйца
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Волгодонск#Производство#Владимир Путин#Ростов#Яйца#Спрос#Стоимость
Подпишитесь
Силовики из Ростовской области задержали украинского шпиона
Сегодня, 08:24
Власти Ростова за доступ к уличным камерам заплатят 30,4 млн рублей
Сегодня, 07:14
Молочные продукты и курица стали стоить дороже всего в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:30
«Падал, но люди шли мимо»: отец журналиста в Ростове погиб из-за равнодушия прохожих
Сегодня, 06:29
Жителям Ростова-на-Дону пообещали резкое потепление с 20 декабря
Сегодня, 05:58
Офис продаж элитного комплекса открылся в одном из бывших доходных домов Ростова
Сегодня, 11:14