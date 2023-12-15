«Жесткий» гонконгский грипп фиксируют в поликлиниках в Ростове чаще коронавируса

«Подъем заболеваемости действительно наблюдался. Но это не критические цифры. В целом, ситуация стабильная, и я не вижу причин для паники. Иммунитет сформирован. Коронавирус сейчас можно отнести к разновидности ОРВИ», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои данные.