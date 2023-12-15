«Жесткий» гонконгский грипп фиксируют в поликлиниках в Ростове чаще коронавируса

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Напомним, что по информации СМИ, рост заболеваемости коронавирусом в России составил 9,7%. В Ростовской области за неделю заболели коронавирусом 869 человек, из них 43 пациента были госпитализированы.
«Подъем заболеваемости действительно наблюдался. Но это не критические цифры. В целом, ситуация стабильная, и я не вижу причин для паники. Иммунитет сформирован. Коронавирус сейчас можно отнести к разновидности ОРВИ», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои данные.
Собеседник уточняет, что за этот период в ростовской поликлинике было выявлено и подтверждено всего лишь два случая заражения коронавирусом. При том, что еженедельно в фильтры обращаются порядка 20-30 человек.
«В основном, мы имеем рост ОРВИ и гриппа, в том числе и жесткого — гонконгского», — говорит доктор.