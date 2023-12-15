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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Врач рассказал, почему рост заболевших COVID-19 в Ростове не является критическим

«Жесткий» гонконгский грипп фиксируют в поликлиниках в Ростове чаще коронавируса

15 декабря 2023, 06:56
Фото: Midjourney
Врач рассказал, почему рост заболевших COVID-19 в Ростове не является критическим
Рост пациентов с коронавирусом наблюдался в Ростовской области в конце ноября — начале декабря. Но число заболевших не большое, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что по информации СМИ, рост заболеваемости коронавирусом в России составил 9,7%. В Ростовской области за неделю заболели коронавирусом 869 человек, из них 43 пациента были госпитализированы.

«Подъем заболеваемости действительно наблюдался. Но это не критические цифры. В целом, ситуация стабильная, и я не вижу причин для паники. Иммунитет сформирован. Коронавирус сейчас можно отнести к разновидности ОРВИ», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои данные.

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Собеседник уточняет, что за этот период в ростовской поликлинике было выявлено и подтверждено всего лишь два случая заражения коронавирусом. При том, что еженедельно в фильтры обращаются порядка 20-30 человек.

«В основном, мы имеем рост ОРВИ и гриппа, в том числе и жесткого — гонконгского», — говорит доктор.

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