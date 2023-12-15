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Published Сегодня, 11:28

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Updated Сегодня, 11:30

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о массовом падении обледеневших деревьев

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о массовом падении обледеневших деревьев

15 декабря 2023, 11:28
Фото: rostovgazeta.ru
Жителей Ростова-на-Дону предупредили о массовом падении обледеневших деревьев
В Ростове 15 декабря из-за продолжительно гололеда начали массово падать деревья, об этом объявили в пресс-службе УГОЧС.

В пятницу, 15 декабря, власти Ростова предупредили, что из-за ледяной корки на деревьях и сильного ветра скоростью до 18 метров в секунду в городе начали массово падать обледеневшие ветки и деревья. Кроме того, несмотря на небольшое потепление, на дорогах сохраняется плотный гололед, из-за которого ростовчанам рекомендуют не выходить из дома — прогулки могут обернуться травмами.

Кроме того, несмотря на небольшое потепление, на дорогах сохраняется плотный гололед, из-за которого ростовчанам рекомендуют не выходить из дома — прогулки могут обернуться травмами.Кроме того, несмотря на небольшое потепление, на дорогах сохраняется плотный гололед, из-за которого ростовчанам рекомендуют не выходить из дома — прогулки могут обернуться травмами.
Кроме того, несмотря на небольшое потепление, на дорогах сохраняется плотный гололед, из-за которого ростовчанам рекомендуют не выходить из дома — прогулки могут обернуться травмами.
Фото: rostovgazeta.ru
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УГОЧС Ростова-на-Дону призывает дончан проявить осторожность, проходя рядом с деревьями и жилыми домами, не набирать скорость при ходьбе и наступать на лед всей подошвой, чтобы сохранить равновесие. Также дончанам запретили пережидать непогоду у стен домов, на остановках и рядом с деревьями и рекламными щитами, поскольку ветер сбивает с них лед.

УГОЧС Ростова-на-Дону призывает дончан проявить осторожность, проходя рядом с деревьями и жилыми домами, не набирать скорость при ходьбе и наступать на лед всей подошвой, чтобы сохранить равновесие.УГОЧС Ростова-на-Дону призывает дончан проявить осторожность, проходя рядом с деревьями и жилыми домами, не набирать скорость при ходьбе и наступать на лед всей подошвой, чтобы сохранить равновесие.
УГОЧС Ростова-на-Дону призывает дончан проявить осторожность, проходя рядом с деревьями и жилыми домами, не набирать скорость при ходьбе и наступать на лед всей подошвой, чтобы сохранить равновесие.
Фото: rostovgazeta.ru

«Будьте внимательны и осторожны! В экстренных ситуациях звоните по номеру „112“!», — сказано в сообщении.

Ранее синоптики предсказали продление гололедицы и штормового предупреждения в Ростовской области.

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