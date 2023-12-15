Жителей Ростова-на-Дону предупредили о массовом падении обледеневших деревьев

УГОЧС Ростова-на-Дону призывает дончан проявить осторожность, проходя рядом с деревьями и жилыми домами, не набирать скорость при ходьбе и наступать на лед всей подошвой, чтобы сохранить равновесие. Также дончанам запретили пережидать непогоду у стен домов, на остановках и рядом с деревьями и рекламными щитами, поскольку ветер сбивает с них лед.