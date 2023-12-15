Жителей Ростова-на-Дону предупредили о массовом падении обледеневших деревьев

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В пятницу, 15 декабря, власти Ростова предупредили, что из-за ледяной корки на деревьях и сильного ветра скоростью до 18 метров в секунду в городе начали массово падать обледеневшие ветки и деревья. Кроме того, несмотря на небольшое потепление, на дорогах сохраняется плотный гололед, из-за которого ростовчанам рекомендуют не выходить из дома — прогулки могут обернуться травмами.
УГОЧС Ростова-на-Дону призывает дончан проявить осторожность, проходя рядом с деревьями и жилыми домами, не набирать скорость при ходьбе и наступать на лед всей подошвой, чтобы сохранить равновесие. Также дончанам запретили пережидать непогоду у стен домов, на остановках и рядом с деревьями и рекламными щитами, поскольку ветер сбивает с них лед.
«Будьте внимательны и осторожны! В экстренных ситуациях звоните по номеру „112“!», — сказано в сообщении.
Ранее синоптики предсказали продление гололедицы и штормового предупреждения в Ростовской области.