Жителям Ростова-на-Дону пообещали резкое потепление с 20 декабря

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
В пятницу, 15 декабря, будет дождливая погода, а воздух прогреется до +3 градусов. А в ночь на субботу похолодает до -4 градусов и выпадет снег.
В субботу и воскресенье будет морозная погода, а столбики термометров в дневное время покажут -2 градуса. Осадков не ожидается, а ночью похолодает до -5 градусов.
В понедельник выпадет дождь со снегом, температура составит +2 градуса. Вместе с этим усилится ветер до 6 метров в секунду.
Во вторник сохранится дождливая погода, а температура достигнет +5 градусов. В среду, 20 декабря, воздух должен прогреться до +8 градусов.
Ранее жителей Ростовской области предупредили о возможных авариях на ЛЭП из-за гололеда.