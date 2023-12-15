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Жителям Ростова-на-Дону пообещали резкое потепление с 20 декабря

Жителям Ростова-на-Дону пообещали резкое потепление с 20 декабря

15 декабря 2023, 05:58
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе прекратятся заморозки и может потеплеть, сообщили синоптики.

В пятницу, 15 декабря, будет дождливая погода, а воздух прогреется до +3 градусов. А в ночь на субботу похолодает до -4 градусов и выпадет снег.

В субботу и воскресенье будет морозная погода, а столбики термометров в дневное время покажут -2 градуса. Осадков не ожидается, а ночью похолодает до -5 градусов.

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В понедельник выпадет дождь со снегом, температура составит +2 градуса. Вместе с этим усилится ветер до 6 метров в секунду.

Во вторник сохранится дождливая погода, а температура достигнет +5 градусов. В среду, 20 декабря, воздух должен прогреться до +8 градусов.

Ранее жителей Ростовской области предупредили о возможных авариях на ЛЭП из-за гололеда.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Снег#Осадки#Дождь#Синоптики#Термометр#Потепление
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