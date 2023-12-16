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Более 18 тысяч звонков ростовчан поступило в экстренные службы 15 декабря

Более 18 тысяч звонков ростовчан поступило в экстренные службы 15 декабря

16 декабря 2023, 07:49
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Более 18 тысяч звонков ростовчан поступило в экстренные службы 15 декабря
В Ростове за один день горожане обратились в экстренные службы более 18 тысяч раз, об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В субботу, 16 декабря, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что только за 15 декабря единый номер «112» получил более 18 тысяч заявок от ростовчан. Среди них обращения из-за упавших деревьев, обрыва ЛЭП и заявки на устранение последствий непогоды.

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Также, по словам главы администрации, в Ростове ни на минуту не прекращают работу аварийно-дежурные службы. К 10.00 мск энергоснабжение микрорайона Александровка удалось восстановить по постоянной схеме, а котельные перешли в штатный режим работы.

Ранее из-за непогоды и ледяного дождя без света остались 90 населенных пунктов.

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