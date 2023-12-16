Более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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Updated Сегодня, 08:20
В субботу, 16 декабря, в своем личном Telegram-канале Алексей Логвиненко объявил, что с начала недели Единая дежурная диспетчерская служба получила 652 сообщения ростовчан о происшествиях, вызванных непогодой. Так, по словам местных жителей, в городе обрушились стволы или ветки 536 деревьев, также зафиксировано более 100 случаев обрыва линий электропередач.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко добавил, что больше всего деревьев рухнуло 15 декабря. Из-за льда и штормового ветра за один день рухнули 293 дерева или их ветви, поступило более 70 заявок из-за оборванных проводов.
В настоящий момент ликвидацией последствий падения деревьев заняты 22 бригады пильщиков, состоящие из 75 рабочих и 26 единиц техники.
Ранее глава Ростовского гидрометцентра Елена Назарова предупредила дончан об усилении гололеда.