Более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра

В субботу, 16 декабря, в своем личном Telegram-канале Алексей Логвиненко объявил, что с начала недели Единая дежурная диспетчерская служба получила 652 сообщения ростовчан о происшествиях, вызванных непогодой. Так, по словам местных жителей, в городе обрушились стволы или ветки 536 деревьев, также зафиксировано более 100 случаев обрыва линий электропередач.