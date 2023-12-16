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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:46

«Что-то бахнуло»: жители Ростова и Чалтыря сообщают о грохоте в небе 16 декабря

«Что-то бахнуло»: жители Ростова и Чалтыря сообщают о грохоте в небе 16 декабря

16 декабря 2023, 08:44
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
«Что-то бахнуло»: жители Ростова и Чалтыря сообщают о грохоте в небе 16 декабря

Жители Ростова и Чалтыря пожаловались на грохот в небе утром 16 декабря

В Ростовской области жители сообщили о звуках, похожих на взрывы, которые раздались в небе над регионом 16 декабря, сообщения появились в местных Telegram-каналах.

В субботу, 16 декабря, около 11.10 мск жители Ростовской области стали публиковать сообщения о грохоте неизвестного происхождения, который раздался в небе над Ростовом и Мясниковским районом. Первые сообщения поступили от жителей северо-запада Ростова, а также жителей Мясниковского района, в том числе Чалтыря.

По словам дончан, звук был похож на громкий сухой хлопок или взрыв.

Звук взрыва прогремел в Ростове 6 декабря
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«Что-то бахнуло», «На Западном слышно отчетливо было, но окна не дрожали», «След был», «Бумкнуло смачно», «Бабах. Давно не было», — заявили ростовчане.

Позднее Telegram-канал «Северный Ростов-на-Дону News» опубликовал фотографию очевидцев, которые заметили в небе нечто, похожее на инверсионные следы.

«Громкий хлопок и след в небе. Похоже на работу ПВО», — предположили авторы канала.

Фото: Telegram-канал «Северный Ростов-на-Дону News»

Журналисты запросили в правительстве комментарий о происходящем, однако ответа пока не поступило. Обращаем внимание, информация пока не получила подтверждения у официальных источников, данные уточняются.

Напомним, последний раз подтверждение работы систем ПВО поступало 4 декабря, но тогда они отработали по объектам за пределами Ростовской области.

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