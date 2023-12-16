«Что-то бахнуло»: жители Ростова и Чалтыря сообщают о грохоте в небе 16 декабря

В субботу, 16 декабря, около 11.10 мск жители Ростовской области стали публиковать сообщения о грохоте неизвестного происхождения, который раздался в небе над Ростовом и Мясниковским районом. Первые сообщения поступили от жителей северо-запада Ростова, а также жителей Мясниковского района, в том числе Чалтыря.