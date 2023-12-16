«Что-то бахнуло»: жители Ростова и Чалтыря сообщают о грохоте в небе 16 декабря

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
В субботу, 16 декабря, около 11.10 мск жители Ростовской области стали публиковать сообщения о грохоте неизвестного происхождения, который раздался в небе над Ростовом и Мясниковским районом. Первые сообщения поступили от жителей северо-запада Ростова, а также жителей Мясниковского района, в том числе Чалтыря.
По словам дончан, звук был похож на громкий сухой хлопок или взрыв.
«Что-то бахнуло», «На Западном слышно отчетливо было, но окна не дрожали», «След был», «Бумкнуло смачно», «Бабах. Давно не было», — заявили ростовчане.
Позднее Telegram-канал «Северный Ростов-на-Дону News» опубликовал фотографию очевидцев, которые заметили в небе нечто, похожее на инверсионные следы.
«Громкий хлопок и след в небе. Похоже на работу ПВО», — предположили авторы канала.
Журналисты запросили в правительстве комментарий о происходящем, однако ответа пока не поступило. Обращаем внимание, информация пока не получила подтверждения у официальных источников, данные уточняются.
Напомним, последний раз подтверждение работы систем ПВО поступало 4 декабря, но тогда они отработали по объектам за пределами Ростовской области.