«Дети замерзают»: жители Аксая жалуются на отсутствие света, воды и тепла

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Дозвониться на горячую линию «Донэнерго» по-прежнему невозможно. После прослушивания автоответчика и переключения на операторов Аксая или Новочеркасска, связь обрывается.
Однако Telegram-канал организации сообщает о технологическом нарушении в сети 10 кВ в Аксае. Из-за него сегодня в 14.45 мск снова произошло отключение от света ряда улиц города. Сообщается, что ориентировочное время восстановления электроснабжения — в течение трех часов.
Жительница дома на улице Мира, 7 в Аксае рассказывает, что свет в доме появился сегодня утром. Однако до сих пор отсутствует отопление и горячая вода. И хотя люди максимально одеты, они все равно замерзают.
«Большой вопрос вызывает обещанная региональными властями помощь. У меня много знакомых проживают в Аксае. Но ни о каком подвозе питьевой воды или о каких-то центрах, где можно погреться, зарядить телефон или хотя бы получить горячий чай, они не слышали», — говорит депутат Наталья Оськина.
Корреспондент RostovGazeta выяснил, что информация о шести пунктах обогрева и питания в городах Аксая и Гуково размещена на сайте правительства. Однако многие узнать адреса пунктов не могут — люди жалуются на перебои в работе Интернета.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за непогоды в Ростовской области остаются без света более 99 тысяч жителей.