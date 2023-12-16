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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Жители Аксая снова остались без света, воды и тепла

«Дети замерзают»: жители Аксая жалуются на отсутствие света, воды и тепла

16 декабря 2023, 15:21
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Аксая снова остались без света, воды и тепла

Жители Аксая жалуются на отсутствие света, воды и тепла 16 декабря

В редакцию RostovGazeta продолжают поступать обращения от жителей Аксая. На улице Мира люди жалуются на отсутствие теплоснабжения и горячей воды, в домах мерзнут и дети и взрослые. На улице Луначарского жители домов жалуются на отсутствие воды.

Дозвониться на горячую линию «Донэнерго» по-прежнему невозможно. После прослушивания автоответчика и переключения на операторов Аксая или Новочеркасска, связь обрывается.

Однако Telegram-канал организации сообщает о технологическом нарушении в сети 10 кВ в Аксае. Из-за него сегодня в 14.45 мск снова произошло отключение от света ряда улиц города. Сообщается, что ориентировочное время восстановления электроснабжения — в течение трех часов.

Жительница дома на улице Мира, 7 в Аксае рассказывает, что свет в доме появился сегодня утром. Однако до сих пор отсутствует отопление и горячая вода. И хотя люди максимально одеты, они все равно замерзают.

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«Большой вопрос вызывает обещанная региональными властями помощь. У меня много знакомых проживают в Аксае. Но ни о каком подвозе питьевой воды или о каких-то центрах, где можно погреться, зарядить телефон или хотя бы получить горячий чай, они не слышали», — говорит депутат Наталья Оськина.

Корреспондент RostovGazeta выяснил, что информация о шести пунктах обогрева и питания в городах Аксая и Гуково размещена на сайте правительства. Однако многие узнать адреса пунктов не могут — люди жалуются на перебои в работе Интернета.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за непогоды в Ростовской области остаются без света более 99 тысяч жителей.

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