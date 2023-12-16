«Дети замерзают»: жители Аксая жалуются на отсутствие света, воды и тепла

«Большой вопрос вызывает обещанная региональными властями помощь. У меня много знакомых проживают в Аксае. Но ни о каком подвозе питьевой воды или о каких-то центрах, где можно погреться, зарядить телефон или хотя бы получить горячий чай, они не слышали», — говорит депутат Наталья Оськина.