Глава Таганрога назвал фейком информацию о взрывах на территории города

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В субботу, 16 декабря, в таганрогских Telegram-каналах стали появляться сообщения от местных жителей, которые услышали звуки, напоминающие взрывы, на территории города. По словам жителей Таганрога, взрывы и «громкие хлопки» раздались в небе над городом примерно в 12.30 мск, однако их источник установить не удалось. Жители предположили, что их причиной могла стать работа ПВО или переход самолетов на сверхзвук.
Однако через пару часов глава администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что ни одна из версий не имеет под собой никакой почвы.
«В Таганроге жители разных районов могли слышать громкие хлопки. Ситуация стабильная, происшествия в городе не зафиксированы», — объявил глава администрации города в своем Telegram-канале.
По его словам, все сообщения и фотографии, которые появляются в соцсетях и мессенджерах, являются недостоверными.
«Мы все понимаем, кому выгодно это делать. На фоне полнейших неудач врага на всех фронтах нас пытаются целенаправленно ввести в заблуждение и состояние паники», — добавил Андрей Фатеев, призвав земляков не паниковать и доверять только официальной информации.
Ранее власти Ростовской области заявили, что утром 16 декабря в регионе не работали системы ПВО.