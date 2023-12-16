Глава Таганрога назвал фейком информацию о взрывах на территории города

В субботу, 16 декабря, в таганрогских Telegram-каналах стали появляться сообщения от местных жителей, которые услышали звуки, напоминающие взрывы, на территории города. По словам жителей Таганрога, взрывы и «громкие хлопки» раздались в небе над городом примерно в 12.30 мск, однако их источник установить не удалось. Жители предположили, что их причиной могла стать работа ПВО или переход самолетов на сверхзвук.