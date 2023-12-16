Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Ростове-на-Дону

По итогам очередного заседания оперативного штаба по ликвидации последствий непогоды глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что пик массового падения обледенелых деревьев пришелся на вчерашний день. Только за 15 декабря поступило 371 сообщение: 293 — о рухнувших под тяжестью льда веток, 70 — по оборванным проводам. Всего в этот день на единый номер «112» поступило свыше 18 тысяч обращений от горожан.



«За эту неделю в Единую дежурную диспетчерскую службы поступило 652 сообщения горожан о происшествиях: 536 из них связанных с падением деревьев и крупных веток, 103 — с обрывами проводов. На текущий момент в работе остаются 326 происшествий: из них 234 связаны с ликвидацией последствий падений деревьев и крупных веток. Распилом и вывозом порубочных остатков занимаются 22 городских формирования пильщиков: 75 человек и 26 единиц техники», — отметил Алексей Логвиненко.



По его словам, коммунальные службы донской столицы продолжают работу в круглосуточном режиме, оперативно устраняя последствия непогоды. Для борьбы с гололедом в ночь на субботу на улицы областного центра вышли 122 единиц техники, в том числе 63 комбинированных дорожных машины, 15 мини-погрузчиков, 150 уборщиков территории. Было израсходовано 602 тонны противогололедных материалов. С раннего утра к работам приступили 118 единиц техники и 2 629 уборщиков территорий.

Благодаря усиленной работе всех служб донской столицы удалось восстановить электроснабжение микрорайона Александровка, в непростых погодных условиях поддерживается работа городских котельных.



«Не прекращается ни на минуту работа аварийно-дежурных служб. Восстановлено энергоснабжение микрорайона Александровка по постоянной схеме. Котельные работают в штатном режиме. Занятия в школах с шестидневкой сегодня проводятся в дистанционном режиме, учреждения дополнительного образования не работают», — добавил глава городской администрации.



Согласно данным Росгидрометцентра, в течение ближайших суток улучшения погодных условий не предвидится, в выходные дни продолжит идти ледяной дождь, ожидается гололед, сильный ветер и минусовые температуры.



В связи с аномальной погодой аварийно-дежурные службы продолжат работу в круглосуточном режиме для устранения всех ситуаций, частично оставивших горожан без электроснабжения.



«Все силы и средства мобилизованы для борьбы с непогодой. Сформированы силы для превентивной обработки дорог и тротуаров от наледи», — добавил Алексей Логвиненко.

Глава городской администрации обратился к горожанам с просьбой соблюдать осторожность, не ходить под деревьями и не парковать автомобили, по возможности не выпускать детей на улицу, воздержаться от пеших прогулок и поездок на личном транспорте.



Как сообщала RostovGazeta, администрация Ростова-на-Дону держит на контроле борьбу с последствиями непогоды. Подрядные организации с начала недели перешли на непрерывный график работы. Бригады рабочих и сейчас трудятся посменно, обрабатывая противогололедными материалами объекты улично-дорожной сети и тротуары с интервалом в три-четыре часа. По всем выявленным фактам ненадлежащего исполнения управляющими компаниями своих обязанностей составляются протоколы, а руководителей организаций привлекают к административной ответственности.