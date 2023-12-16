rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Историка из Ростова заблокировали в Википедии за спор о статусе Краснодара

Историка из Ростова заблокировали в Википедии за спор о статусе Краснодара

16 декабря 2023, 10:54
Фото: 1MI
Историка из Ростова заблокировали в Википедии за спор о статусе Краснодара
Ростовский историк Дмитрий Зенюк получил бан в Википедии за спор с модератором из Краснодара о том, чей город имеет статус столицы Юга России, об этом он сообщил в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, на днях историк и археолог Дмитрий Зенюк объявил, что внес изменения в статью о Краснодаре, который продолжают называть столицей Юга России. По мнению историка, подобная характеристика для главного города Кубани некорректна, а потом требует внесения изменений.

Однако вместо редактирования статьи модератор принял решение заблокировать ростовчанина с комментарием, что не станет убирать предложение о неофициальном прозвище Краснодара.

Ростовский перевозчик отказался лететь из Москвы в закрытый аэропорт Краснодара
Узнать подробнее

«Юг России — это конкретное географическое понятие. „Столица“ определяется „местом пребывания правительственных учреждений“, — заметил Дмитрий Зенюк, заявив, что, судя по IP-адресу, модератор Википедии сам находится в Краснодаре и очень уязвлен попыткой отнять у родного города непризнанный статус южной столицы.

Сейчас историк заблокирован на ресурсе, однако планирует предпринять еще одну попытку исправить недостоверную информацию с другого устройства.

Ранее приезжий из Краснодара назвал Ростов городом, уходящим в прошлое.

Читайте также:
Путин сообщил, что решение об открытии аэропорта в Краснодаре примет МинобороныРади чего ростовчанам стоит поехать в Краснодар на выходные«Жить у кладбища или плыть по Шанхаю»: где в Краснодаре не стоит покупать квартиру
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Краснодарский край#История#Последние новости Ростова на сегодня#Краснодар#Ростов#18+#Спор#Происшествия
Подпишитесь
Водитель в Ростове протащил привязанного к машине человека по гололеду
Сегодня, 06:17
Ростовчан предупредили о массовых отключениях света с 18 декабря
Сегодня, 05:26
Ростовчанам рассказали, когда завершатся заморозки в декабре
Сегодня, 04:56
Во сколько ростовчанам обойдется новогодний стол: подсчитали на личном примере
Вчера, 20:41
Аксай остается без света, на помощь прибыли бригады из соседних регионов
Вчера, 18:34
Шеф-повар рассказал, откуда везут черную и красную икру в Ростов-на-Дону
Вчера, 18:02