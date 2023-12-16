Историка из Ростова заблокировали в Википедии за спор о статусе Краснодара

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Напомним, на днях историк и археолог Дмитрий Зенюк объявил, что внес изменения в статью о Краснодаре, который продолжают называть столицей Юга России. По мнению историка, подобная характеристика для главного города Кубани некорректна, а потом требует внесения изменений.
Однако вместо редактирования статьи модератор принял решение заблокировать ростовчанина с комментарием, что не станет убирать предложение о неофициальном прозвище Краснодара.
«Юг России — это конкретное географическое понятие. „Столица“ определяется „местом пребывания правительственных учреждений“, — заметил Дмитрий Зенюк, заявив, что, судя по IP-адресу, модератор Википедии сам находится в Краснодаре и очень уязвлен попыткой отнять у родного города непризнанный статус южной столицы.
Сейчас историк заблокирован на ресурсе, однако планирует предпринять еще одну попытку исправить недостоверную информацию с другого устройства.
Ранее приезжий из Краснодара назвал Ростов городом, уходящим в прошлое.