Климатолог Иошпа обвинил циклон «Ваня» в похолодании в Ростовской области

«У поверхности земли ветер шел со стороны востока, а на высоте — со стороны моря. Теплый воздух перемещался, прошел дождь, а уже возле земли осадки замерзали из-за холодной погоды. В итоге — ледяной дождь привел к гололеду», — пояснил климатолог.