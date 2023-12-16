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Климатолог Иошпа обвинил циклон «Ваня» в похолодании в Ростовской области

Климатолог Иошпа обвинил циклон «Ваня» в похолодании в Ростовской области

16 декабря 2023, 08:55
Фото: Midjourney
Новое похолодание в Ростовской области было вызвано циклоном «Ваня», который привёл к выпадению снега в Москве, рассказал климатолог Александр Иошпа.

Из-за обледенения в донском регионе тысячи жителей остались без электричества. По мнению климатолога Александра Иошпы, виной всему восточный антициклон.

Эксперт уточнил в беседе с «АиФ-Ростов», что антициклон в период с 11 по 13 декабря появился с востока.

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«У поверхности земли ветер шел со стороны востока, а на высоте — со стороны моря. Теплый воздух перемещался, прошел дождь, а уже возле земли осадки замерзали из-за холодной погоды. В итоге — ледяной дождь привел к гололеду», — пояснил климатолог.

Ранее более 530 деревьев рухнули в донской столице из-за льда и штормового ветра. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Также стало известно, что более 18 тысяч звонков ростовчан поступило в экстренные службы 15 декабря.

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