Климатолог Иошпа рассказал, почему Ростовскую область сковал лед

Она рассказал «АиФ-Ростов», что подобная ситуация возникла из-за антициклона, который проявился 11–13 декабря. Он пришел с восточной стороны.



«На поверхности земли появился ветер с восточного направления, а в высотных слоях был ветер с моря. Теплый воздух перемещался, он сопровождался дождем и, когда опускался ближе к земле, осадки замерзали из-за холодных температур. В результате образовались ледяные осадки, которые покрыли все поверхности», — пояснил собеседник.