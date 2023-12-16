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Климатолог Иошпа рассказал, почему Ростовскую область сковал лед

Климатолог Иошпа рассказал, почему Ростовскую область сковал лед

16 декабря 2023, 07:29
Фото: 1MI
В Ростовской области обледенели дороги и тротуары из-за восточного антициклона, сообщил климатолог Александр Иошпа.

Она рассказал «АиФ-Ростов», что подобная ситуация возникла из-за антициклона, который проявился 11–13 декабря. Он пришел с восточной стороны.

«На поверхности земли появился ветер с восточного направления, а в высотных слоях был ветер с моря. Теплый воздух перемещался, он сопровождался дождем и, когда опускался ближе к земле, осадки замерзали из-за холодных температур. В результате образовались ледяные осадки, которые покрыли все поверхности», — пояснил собеседник.

Более 100 линий электропередач отключены в Ростовской области из-за непогоды
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Александр Иошпа также отметил, что новый холодный фронт в Ростовской области пришел с циклоном «Ваня», который вызвал метели в Москве. В ближайшие дни в регионе ожидается повышение температуры воздуха до +5 градусов.

Напомним, что более 100 линий электропередач были отключены в донском регионе из-за непогоды.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Ветер#Непогода#Гидрометцентр#Дождь#Александр Иошпа#Море#Электропередачи
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