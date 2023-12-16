Климатолог Иошпа рассказал, почему Ростовскую область сковал лед

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:37
Она рассказал «АиФ-Ростов», что подобная ситуация возникла из-за антициклона, который проявился 11–13 декабря. Он пришел с восточной стороны.
«На поверхности земли появился ветер с восточного направления, а в высотных слоях был ветер с моря. Теплый воздух перемещался, он сопровождался дождем и, когда опускался ближе к земле, осадки замерзали из-за холодных температур. В результате образовались ледяные осадки, которые покрыли все поверхности», — пояснил собеседник.
Александр Иошпа также отметил, что новый холодный фронт в Ростовской области пришел с циклоном «Ваня», который вызвал метели в Москве. В ближайшие дни в регионе ожидается повышение температуры воздуха до +5 градусов.
Напомним, что более 100 линий электропередач были отключены в донском регионе из-за непогоды.