М-4 «Дон» сковало 17-километровой пробкой из-за ДТП под Каменском

Авария и дорожные работы стали причиной возникновения крупного затора с 926-го по 942-й километры М-4 «Дон», на проезд участка потребуется потратить не менее 40 минут. Альтернативные объезды не позволят объехать пробку, а только увеличат протяженность и время пути.