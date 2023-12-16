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М-4 «Дон» сковало 17-километровой пробкой из-за ДТП под Каменском

М-4 «Дон» сковало 17-километровой пробкой из-за ДТП под Каменском

16 декабря 2023, 14:58
Фото: Midjourney
М-4 «Дон» сковало 17-километровой пробкой из-за ДТП под Каменском
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» возникла многокилометровая пробка из-за ДТП и дорожных работ, информация появилась в сервисе «Яндекс. Карты».

В субботу, 16 декабря, автомобилисты оставили сообщения о ДТП в районе моста через Северский Донец в Каменске-Шахтинском. В настоящий момент причины и обстоятельства дорожного происшествия остаются неизвестны.

Фото: Яндекс Карты

Авария и дорожные работы стали причиной возникновения крупного затора с 926-го по 942-й километры М-4 «Дон», на проезд участка потребуется потратить не менее 40 минут. Альтернативные объезды не позволят объехать пробку, а только увеличат протяженность и время пути.

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Автомобилистам рекомендуется учитывать дорожную обстановку и придерживаться безопасной скорости и дистанции с другими транспортными средствами, чтобы избежать аварий.

Ранее пять человек пострадали в ДТП на дороге из Ростова в Волгодонск.

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