Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 16 декабря

«Геоэффективность этой вспышки почувствуется на земле 16–17 декабря. Ее индекс 4-5 уровня — не верхний предел, но все равно это значительно», — рассказал Вадим Коломин, сообщив, что вспышка на Солнце способна привести к перебоям в работе навигационных систем, связи, а также ухудшению самочувствия жителей Ростовской области и других регионов России.