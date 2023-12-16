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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Мощные магнитные бури накроют Ростовскую область с 16 декабря

Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 16 декабря

16 декабря 2023, 12:15
Фото: Midjourney
Мощные магнитные бури накроют Ростовскую область с 16 декабря
В Ростовской области жителей ожидают мощные магнитные бури, которые продлятся до 24 декабря, об этом сообщил портал «Новые известия».

Заместитель директора Института прикладной физики Росгидромета Вадим Коломин рассказал изданию, что 14 декабря в 20.00 мск была зафиксирована одна из мощнейших магнитных вспышек на Солнце.

«Геоэффективность этой вспышки почувствуется на земле 16–17 декабря. Ее индекс 4-5 уровня — не верхний предел, но все равно это значительно», — рассказал Вадим Коломин, сообщив, что вспышка на Солнце способна привести к перебоям в работе навигационных систем, связи, а также ухудшению самочувствия жителей Ростовской области и других регионов России.

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По прогнозам синоптиков, магнитные возмущения начнут ощущаться уже во второй половине дня 16 декабря и продлятся до позднего вечера 23 декабря. В это время сила магнитных бурь в Ростовской области составит от трех до пяти баллов.

Дончанам рекомендуется не переутомляться, соблюдать режим, чаще дышать свежим воздухом, не переедать, а также отказаться от алкоголя и табака, чтобы не ощутить на себе влияние непогоды.

Ранее дончан предупредили о сильнейшей вспышке на Солнце.

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