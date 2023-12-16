Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 16 декабря

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Заместитель директора Института прикладной физики Росгидромета Вадим Коломин рассказал изданию, что 14 декабря в 20.00 мск была зафиксирована одна из мощнейших магнитных вспышек на Солнце.
«Геоэффективность этой вспышки почувствуется на земле 16–17 декабря. Ее индекс 4-5 уровня — не верхний предел, но все равно это значительно», — рассказал Вадим Коломин, сообщив, что вспышка на Солнце способна привести к перебоям в работе навигационных систем, связи, а также ухудшению самочувствия жителей Ростовской области и других регионов России.
По прогнозам синоптиков, магнитные возмущения начнут ощущаться уже во второй половине дня 16 декабря и продлятся до позднего вечера 23 декабря. В это время сила магнитных бурь в Ростовской области составит от трех до пяти баллов.
Дончанам рекомендуется не переутомляться, соблюдать режим, чаще дышать свежим воздухом, не переедать, а также отказаться от алкоголя и табака, чтобы не ощутить на себе влияние непогоды.
Ранее дончан предупредили о сильнейшей вспышке на Солнце.