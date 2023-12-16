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На рынках Ростова силовики начали рейды для поиска незаконных мигрантов

На рынках Ростова силовики начали рейды для поиска незаконных мигрантов

16 декабря 2023, 07:19
Фото: 1MI
На рынках Ростова силовики начали рейды для поиска незаконных мигрантов
В Первомайском районе Ростова на рынках проводятся рейды по поиску незаконных мигрантов, об этом объявили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

В субботу, 16 декабря, ФСБ объявили, что начали совместные рейды с представителями правоохранительных органов Ростовской области на территориях оптово-розничных торговых комплексов в Первомайском районе Ростова. Целью рейдов назвали противодействие нелегальной миграции на территории Ростовской области, в рамках оперативно-розыскных мероприятий собираются выявить и пресечь правонарушения в сфере миграционного законодательства РФ.

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«Данные мероприятия проводятся на плановой основе, носят предупредительно-профилактический характер», — сказано в сообщении, в ФСБ добавили, что рейды позволят повысить уровень антитеррористической безопасности в местах массового скопления людей.

Ранее мигрантов и дефицит куриных яйц оказались причинами вспышки кори в Ростовской области.

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