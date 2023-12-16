На рынках Ростова силовики начали рейды для поиска незаконных мигрантов

В субботу, 16 декабря, ФСБ объявили, что начали совместные рейды с представителями правоохранительных органов Ростовской области на территориях оптово-розничных торговых комплексов в Первомайском районе Ростова. Целью рейдов назвали противодействие нелегальной миграции на территории Ростовской области, в рамках оперативно-розыскных мероприятий собираются выявить и пресечь правонарушения в сфере миграционного законодательства РФ.