«Не только COVID-19 опасен»: врач из Ростова призвал людей вернуться к маскам

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Особую опасность, по словам ростовских медиков, вирусы представляют для людей с ослабленным иммунитетом.
Вирусные простуды приводят к осложнениям слабого иммунитета — присоединению бактериальных инфекций. Поэтому повторное повышение температуры тела после ее снижения при болезни, является поводом обратиться к врачу.
«Самая лучшая защита от вирусов — это профилактика. Для того чтобы противостоять гриппу, необходимо заблаговременно сделать прививку от гриппа», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Также, по словам собеседника, в сезон ОРВИ и гриппа следует соблюдать элементарные меры защиты.
Носить маску в местах массового скопления людей. Мыть руки и лицо после возвращения с улицы домой. Руки врачи советуют обрабатывать антисептиком.
При первых признаках недомогания не следует идти на работу. Нужно изолироваться дома. А при ухудшении симптомов обратиться к врачу.
Ранее RostovGazeta сообщала, что за неделю на Дону почти тысяча человек заразились коронавирусом.