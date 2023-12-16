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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

«Не только COVID-19 опасен»: врач рассказал, как ростовчанам защищаться от вирусов

«Не только COVID-19 опасен»: врач из Ростова призвал людей вернуться к маскам

16 декабря 2023, 09:14
Фото: 1MI
«Не только COVID-19 опасен»: врач рассказал, как ростовчанам защищаться от вирусов

Врач из Ростова посоветовал жителям вернуться к маскам и антисептикам

Все вирусные заболевания, не только COVID-19, опасны своими осложнениями, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Особую опасность, по словам ростовских медиков, вирусы представляют для людей с ослабленным иммунитетом.

Вирусные простуды приводят к осложнениям слабого иммунитета — присоединению бактериальных инфекций. Поэтому повторное повышение температуры тела после ее снижения при болезни, является поводом обратиться к врачу.

«Самая лучшая защита от вирусов — это профилактика. Для того чтобы противостоять гриппу, необходимо заблаговременно сделать прививку от гриппа», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

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Также, по словам собеседника, в сезон ОРВИ и гриппа следует соблюдать элементарные меры защиты.

Носить маску в местах массового скопления людей. Мыть руки и лицо после возвращения с улицы домой. Руки врачи советуют обрабатывать антисептиком.

При первых признаках недомогания не следует идти на работу. Нужно изолироваться дома. А при ухудшении симптомов обратиться к врачу.

Ранее RostovGazeta сообщала, что за неделю на Дону почти тысяча человек заразились коронавирусом.

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