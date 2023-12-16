«Нет света — нет жизни»: дончане требуют от губернатора Голубева ввести режим ЧС

«Введите ЧС официально!», «Пятый день без света, интернета, воды и тепла. Это уже ненормально, микрорайон Алексеево, Аксай», «В таких условиях объявляют режим ЧС, чтобы народ сидел дома, меньше бы проблем было, потом бы отработали в выходные при нормальной погоде. Неужели так народ не жалко?», «переулок Равенства, 72, Александровка. Света, а следовательно и отопления, нет. Температура в доме +10 градусов. Почему не объявляется режим ЧС, не запрашивается федеральная помощь?», «Введите ЧС и просите помощи!», «Введите чс в Аксае! Люди замерзают, в домах 10 градусов, что за бездействие?», «Пятые сутки уже в Аксае нет света, нет тепла. Нет ЖИЗНИ!», — оставили дончане комментарии под публикациями губернатора Василия Голубева.