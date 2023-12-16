«Нет света — нет жизни»: дончане требуют от губернатора Голубева ввести режим ЧС

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Напомним, уже пятый день в Ростовской области действует штормовое предупреждение, сильные дожди, ночные заморозки и порывистый ветер привели к массовому падению деревьев, обрыву линий электропередачи и проблемам с электроснабжением. Ситуация настолько обострилась, что в отдельных населенных пунктах пришлось развернуть пункты обогрева и питания жителей.
Несмотря на то, что в Ростовской области без перерыва и выходных в круглосуточном режиме ведутся ремонтные работы для ликвидации последствий непогоды, тысячи жителей продолжают замерзать в своих домах в кромешной темноте. На пятый день ограничений электро- и теплоснабжения в Telegram-канале губернатора Василия Голубева стали появляться сообщения о необходимости ввести режим ЧС и запросить помощь на федеральном уровне.
«Введите ЧС официально!», «Пятый день без света, интернета, воды и тепла. Это уже ненормально, микрорайон Алексеево, Аксай», «В таких условиях объявляют режим ЧС, чтобы народ сидел дома, меньше бы проблем было, потом бы отработали в выходные при нормальной погоде. Неужели так народ не жалко?», «переулок Равенства, 72, Александровка. Света, а следовательно и отопления, нет. Температура в доме +10 градусов. Почему не объявляется режим ЧС, не запрашивается федеральная помощь?», «Введите ЧС и просите помощи!», «Введите чс в Аксае! Люди замерзают, в домах 10 градусов, что за бездействие?», «Пятые сутки уже в Аксае нет света, нет тепла. Нет ЖИЗНИ!», — оставили дончане комментарии под публикациями губернатора Василия Голубева.
По мнению жителей Ростовской области, власти не справляются со сложившейся ситуацией и остается только два выхода: либо просить помощи у федеральных властей, либо ждать тепла, которое, по прогнозам синоптиков, вернется в Ростовскую область не раньше следующей недели.