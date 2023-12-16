Новый этап строительства учебных и научных корпусов стартовал в кампусе «СахалинTech»

«У нас достаточно компетенций, чтобы вести бетонирование в зимнее время года. Масштаб стройки большой: почти 89 тысяч кв. м. здания, 60 тысяч кубометров бетона, из которых сегодня мы заливаем 750. До середины 2025 года закончим основное строительство каркаса. На площадке постоянно трудятся около 150 человек и не менее 20 единиц техники», — поделился заместитель генерального директора по строительству подрядной компании «Инвестстрой» Николай Артемов.