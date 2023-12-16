Почему российские педагоги стремятся попасть в «Машук»

— Мы обратили внимание на сферу туризма и гостеприимства. Бывает, что в рамках какого-нибудь тура мы узнаем от экскурсовода интересные исторические факты, которые прошли мимо нас на уроках истории и остались незамеченными и влюбляемся в них. Экскурсоводы учат любить свою страну, учат знать исторические факты и явления. Кроме них есть блогеры, которые ведут большие познавательные страницы в социальных сетях, собирают самую разную информацию и продвигают ее в сети интернет. Есть журналисты, которые через свои программы и передачи учат и передают ценности. Поэтому мы решили, что мы не только про учителей, а про всех людей, которые отвечают за трансляцию ценностей и смыслов — рассказывает Антон Сериков.