Почему российские педагоги стремятся попасть в «Машук»

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В этот раз речь пойдет о методической поддержке педагогов и их умению использовать современные технологии.
Центр знаний «Машук» — это совместный образовательный проект Российского общества «Знание» и Росмолодёжи. Центр открылся в августе 2022 года программой для новых регионов и сразу встал в один ряд с такими крупными круглогодичными центрами федерального значения как «Сенеж» в Подмосковье и «Таврида» в Крыму. Его главная задача — подготовка кадров в сфере образования, молодежной политики и воспитательной работы.
На протяжении года в Центре знаний разрабатывают и реализуют множество различных программ. Многие из них постепенно интегрируются в систему образования РФ, другие направлены на поддержку педагогов и специалистов в сфере образования.
Не удивительно, что сегодня «Машук» стал точкой притяжения для учителей и наставников со всей страны, Центр знаний дает им возможность делиться опытом на современных образовательных площадках.
Центр знаний расположился в живописном месте: у подножия горы Машук в окружении гор-лакколитов Бештау и Змейка в Пятигорске. Он состоит не только из учебных и жилых корпусов, здесь также есть спортивные площадки, зоны для отдыха, творчества и коворкинг-пространства.
Как отмечает участница двух педсоветов, учитель английского языка средней школы № 21 г. Шахты Алла Демехина, участие в подобных проектах дает невероятный толчок для работы с детьми.
— Каждый сезон «Машук» проводит педсоветы, осенний, весенний и так далее. В течение нескольких дней идут образовательные интенсивы, где учителям рассказывают о новых методах и технологиях наставничества, которые можно применять в своей работе. Мне очень понравились нестандартные игровые практики для применения на уроке. Это и какие-то театральные вещи и использование нейросетей. Действительно, Центр знаний стал отправной точкой в моем развитии. А также моих социальных сетей как педагога и учителя-блогера. Теперь и я могу рассказать, как лучше вести социальные сети для педагога, — поясняет Алла Демехина.
Именно так звучит девиз Центра знаний «Машук». Но это вовсе не означает, что в Центре знаний обучаются только учителя. По словам руководителя Центра знаний «Машук» Антона Серикова, в нашей стране учат многие. Среди них и учителя, и преподаватели, педагоги СПО и вузов, руководители и преподаватели корпоративных университетов и больших организаций.
— Мы обратили внимание на сферу туризма и гостеприимства. Бывает, что в рамках какого-нибудь тура мы узнаем от экскурсовода интересные исторические факты, которые прошли мимо нас на уроках истории и остались незамеченными и влюбляемся в них. Экскурсоводы учат любить свою страну, учат знать исторические факты и явления. Кроме них есть блогеры, которые ведут большие познавательные страницы в социальных сетях, собирают самую разную информацию и продвигают ее в сети интернет. Есть журналисты, которые через свои программы и передачи учат и передают ценности. Поэтому мы решили, что мы не только про учителей, а про всех людей, которые отвечают за трансляцию ценностей и смыслов — рассказывает Антон Сериков.
В Центре знаний множество образовательных программ, и почти у каждой есть свой партнер, который и формирует запрос на образовательном рынке и рынке труда. Сотрудники Центра знаний внимательно следят за трендами в образовательной индустрии, сотрудничают с кадровыми агентствами, которые делятся, какие компетенции сейчас востребованы у специалистов. Общаются с представителями вузов, школ, с руководителями, спрашивают, каких специалистов и каких компетенций им не хватает.
Не так давно Центр знаний «Машук» нацелился на сотрудничество с крупными образовательными учреждениями и исследовательскими центрами. Первые исследования связаны с представлениями о современной молодежи. Эксперты попытаются выяснить, кто такие современные студенты и школьники, как они учатся, что их интересует и по каким каналам для них удобнее получать информацию.
Как поясняют в Центре, в подобных исследованиях заинтересованы многие. Поэтому по завершению работы, данные будут переработаны и переданы преподавателям, учителям, директорам школ и ректорам вузов.
Оценил работу Центра знаний и президент Российской Федерации Владимир Путин. 5 декабря этого года он осмотрел выставку всероссийского образовательного Центра подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования и принял участие в заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».
Президента познакомили с главными образовательными программами Центра, которые разрабатывались для таких проектов как — «Твой герой», «Защитники Отечества», «Путевка на Машук» и «ПРОдиалог». Также главе государства продемонстрировали новое пространство для обмена опытом и идеями «Библиотеку знаний» и стенд — «Стена наставника».
Руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков пояснил, что главной задачей Центра является создание бесшовного воспитательного образовательного пространства, при котором воспитатель в детском саду, учитель в школе, преподаватель в вузе, наставник на производстве — все будут говорить на одном языке и транслировать одинаковые ценности.
— Чтобы школьник, поступая в вуз, не удивлялся тому, что он не увидел или не услышал в школе. И тогда у нас единый взгляд на исторические факты и на геополитическую ситуацию, — подчеркнул Антон Сериков.
Добавим, что одно из ключевых направлений в работе Центра — патриотическая тематика. Без нее не обходится практически ни одно мероприятие. Еще весной этого года в «Машуке» стартовал проект для демобилизованных военнослужащих «Твой герой», организованный совместно с Росмолодёжью. 130 молодых людей, вернувшихся с СВО, в течение четырех дней проходили адаптацию и учились работать с детьми и молодежью, прививать им патриотизм. Кроме того, участники разрабатывали свои собственные проекты, способные помочь в интеграции в мирную жизнь после возвращения из горячих точек. Благодаря таким проектам в стране сформируют новый подход к патриотическому воспитанию, который будет основан на реальных примерах героев.
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