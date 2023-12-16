Почти 90 тыс человек остаются без электричества в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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На момент 6 утра в зоне отключения находились 89 тысяч человек. Аналогичные проблемы есть в ЛНР и ДНР, где без света сидят 253 тысячи и 233 тысячи граждан.
«Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы», — уточнили в министерстве. О сроках завершения работ пока информации нет.
Добавим, что массовые отключения электричества произошли из-за неблагоприятной погоды.
Ранее появилась информация, что более 100 линий электропередач отключены в Ростовской области из-за непогоды. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.