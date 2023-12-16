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Почти 90 тыс человек остаются без электричества в Ростовской области

Почти 90 тыс человек остаются без электричества в Ростовской области

16 декабря 2023, 06:39
Фото: 1MI
В Ростовской области в субботу, 16 декабря, электричества нет у 89 тысяч человек, сообщили в Минэнерго России.

На момент 6 утра в зоне отключения находились 89 тысяч человек. Аналогичные проблемы есть в ЛНР и ДНР, где без света сидят 253 тысячи и 233 тысячи граждан.

«Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы», — уточнили в министерстве. О сроках завершения работ пока информации нет.

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Добавим, что массовые отключения электричества произошли из-за неблагоприятной погоды.

Ранее появилась информация, что более 100 линий электропередач отключены в Ростовской области из-за непогоды. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#ДНР#ЛНР#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Отключение электричества#Аварийно-восстановительные работы
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