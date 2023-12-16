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Published Сегодня, 14:22

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Пять человек пострадали в ДТП на обледеневшей трассе «Ростов-Волгодонск»

Пять человек пострадали в ДТП на обледеневшей трассе «Ростов-Волгодонск»

16 декабря 2023, 14:22
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Пять человек пострадали в ДТП на обледеневшей трассе «Ростов-Волгодонск»
В Ростовской области пять человек пострадали во время столкновения минивэна и кроссовера на обледеневшей трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск», об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

В субботу, 16 декабря, в 05.35 мск на 187-м километре дороги «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» произошла авария с участием кроссовера и минивэна.

По предварительной информации, 40-летний водитель кроссовера Chevrolet Captiva ехал по трассе и не учел погодные условия, что привело к выезду на полосу встречного движения. Там автомобиль влетел в минивэн Hyundai H-1, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также двое пассажирок Hyundai в возрасте 66 и 28 лет и 47-летняя пассажирка Chevrolet. Их доставили к врачам для оказания медицинской помощи. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

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