Пять человек пострадали в ДТП на обледеневшей трассе «Ростов-Волгодонск»

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также двое пассажирок Hyundai в возрасте 66 и 28 лет и 47-летняя пассажирка Chevrolet. Их доставили к врачам для оказания медицинской помощи. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.