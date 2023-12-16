Ростовчан предупредили о массовых отключениях света с 18 декабря

В понедельник, 18 декабря, света не будет на улицах Станиславского, Солидарности, Кржижановского, в переулках Гарибальди, Свирский, Ладожский, Тверский, Клязьминский. Также это касается улиц Закруткина, Советская, Мясникова, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 7-я линия, 9-я линия.