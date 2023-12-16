Ростовчан предупредили о массовых отключениях света с 18 декабря

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В понедельник, 18 декабря, света не будет на улицах Станиславского, Солидарности, Кржижановского, в переулках Гарибальди, Свирский, Ладожский, Тверский, Клязьминский. Также это касается улиц Закруткина, Советская, Мясникова, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 7-я линия, 9-я линия.
Во вторник обесточат улицы Жмайлова, Стабильная, Андрея Сладкова, Калинина, Крайняя, Осипенко, Губаревича, 5-я Кольцевая, 6-я Кольцевая. В четверг ограничения введут на бульваре Комарова, улицах Андрея Сладкова, Калинина, Крайняя, Осипенко, Губаревича.
В пятницу электричество выключат по улицам Таганрогская, Закруткина, Советская, Мясникова, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 7-я линия, 9-я линия.
Ранее стало известно, что в Ростовской области к резервным источникам подключат оставшиеся без света дома.