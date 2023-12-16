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Published Сегодня, 05:26

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Updated Сегодня, 05:30

Ростовчан предупредили о массовых отключениях света с 18 декабря

Ростовчан предупредили о массовых отключениях света с 18 декабря

16 декабря 2023, 05:26
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе пройдут массовые отключения электричества, которые затронут несколько улиц, сообщили синоптики.

В понедельник, 18 декабря, света не будет на улицах Станиславского, Солидарности, Кржижановского, в переулках Гарибальди, Свирский, Ладожский, Тверский, Клязьминский. Также это касается улиц Закруткина, Советская, Мясникова, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 7-я линия, 9-я линия.

Во вторник обесточат улицы Жмайлова, Стабильная, Андрея Сладкова, Калинина, Крайняя, Осипенко, Губаревича, 5-я Кольцевая, 6-я Кольцевая. В четверг ограничения введут на бульваре Комарова, улицах Андрея Сладкова, Калинина, Крайняя, Осипенко, Губаревича.

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В пятницу электричество выключат по улицам Таганрогская, Закруткина, Советская, Мясникова, 1-я линия, 3-я линия, 5-я линия, 7-я линия, 9-я линия.

Ранее стало известно, что в Ростовской области к резервным источникам подключат оставшиеся без света дома.

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