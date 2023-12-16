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Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Ростовчанам рассказали, когда завершатся заморозки в декабре

Ростовчанам рассказали, когда завершатся заморозки в декабре

16 декабря 2023, 04:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с понедельника, 18 декабря, начнется потепление, сообщили синоптики.

В субботу температура воздуха составит -2 градуса и ожидается облачная погода, а ночью похолодает до -5 градусов. Днем в воскресенье столбики термометров окажутся на отметке -1 градус.

В понедельник, 18 числа, должно потеплеть до +2 градусов, ростовчанам пообещали снег с дождем. А ветер усилится до семи метров в секунду.

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Во вторник осадки прекратятся, а температура поднимется до +4 градусов. На следующий день станет на два градуса теплее.

В четверг пройдут дожди, а воздух прогреется до +7 градусов, а в пятницу вернется облачная погода.

Ранее стало известно, что все службы Ростова-на-Дону круглосуточно устраняют последствия ледяного дождя. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Снег#Осадки#Дождь#Потепление
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