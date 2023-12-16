Ростовчанам рассказали, когда завершатся заморозки в декабре

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
В субботу температура воздуха составит -2 градуса и ожидается облачная погода, а ночью похолодает до -5 градусов. Днем в воскресенье столбики термометров окажутся на отметке -1 градус.
В понедельник, 18 числа, должно потеплеть до +2 градусов, ростовчанам пообещали снег с дождем. А ветер усилится до семи метров в секунду.
Во вторник осадки прекратятся, а температура поднимется до +4 градусов. На следующий день станет на два градуса теплее.
В четверг пройдут дожди, а воздух прогреется до +7 градусов, а в пятницу вернется облачная погода.
Ранее стало известно, что все службы Ростова-на-Дону круглосуточно устраняют последствия ледяного дождя. Материал на эту тему читайте по ссылке.