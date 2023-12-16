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Published Сегодня, 18:07

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Updated Сегодня, 18:09

Ростовскую область накроет 11-градусными морозами и льдом

Ростовскую область накроет 11-градусными морозами и льдом

16 декабря 2023, 18:07
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Ростовскую область накроет 11-градусными морозами и льдом
В Ростовской области ожидаются заморозки до -11 градусов и сильный гололед, об этом сообщили сотрудники гидрометцентра.

В воскресенье, 17 декабря, в Ростовской области ожидается облачная погода без существенных осадков, только ночью и утром на юге региона ожидается небольшой снег.

В большинстве территорий Ростовской области сохранится гололед и туман, кроме того, в регионе продолжит дуть сильный ветер скоростью до 18 метров в секунду. На дорогах также ожидается гололедица, а потому автомобилистам и пешеходам следует быть осторожными во время движения по проезжей части.

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Температура воздуха ночью на 17 декабря упадет до -7 градусов, при прояснениях воздух охладится до -11 градусов. Днем температура в регионе будет колебаться от -5 до +3 градусов.

Ранее климатолог Иошпа рассказал, почему в Ростовскую область вернулись заморозки.

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