Ростовскую область накроет 11-градусными морозами и льдом

В большинстве территорий Ростовской области сохранится гололед и туман, кроме того, в регионе продолжит дуть сильный ветер скоростью до 18 метров в секунду. На дорогах также ожидается гололедица, а потому автомобилистам и пешеходам следует быть осторожными во время движения по проезжей части.