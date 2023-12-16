Тарифы ЖКХ поднимут в Ростовской области. Рассказываем, что подорожает больше всего

Издание уточнило, что впервые решили ввести дифференцированный подход к увеличению платы за отопление. Если тариф за эту услугу в декабре 2023 года составляет менее 2925,12 рубля за Гкал, то максимальное увеличение платы с 1 июля 2024 года достигнет 9,5%. В ином случае размер платы за отопление будет сохранен на уровне декабря 2023 года.