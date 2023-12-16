Тарифы ЖКХ поднимут в Ростовской области. Рассказываем, что подорожает больше всего

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Согласно новым правилам, совокупная плата за ЖКУ максимально может увеличиться более чем на 9% с 1 июля 2024 года.
Donnews со ссылкой на главу региональной службы по тарифам Алексея Лукьянова пишет, что в 64 муниципалитетах предельный индекс изменения составляет 9,5%, а в 13 территориях — 9,9%. Этот показатель определяет максимальный разрешенный рост платы за коммунальные услуги для граждан. При этом власти региона имеют возможность устанавливать тарифы ниже этого уровня.
«Также изменятся тарифы на электроэнергию и природный газ. Так, стоимость электроэнергии в среднем вырастет на 9%, а цены на природный газ увеличатся в пределах от 9,8% до 10,7% в зависимости от его использования», — сказано в сообщении.
Издание уточнило, что впервые решили ввести дифференцированный подход к увеличению платы за отопление. Если тариф за эту услугу в декабре 2023 года составляет менее 2925,12 рубля за Гкал, то максимальное увеличение платы с 1 июля 2024 года достигнет 9,5%. В ином случае размер платы за отопление будет сохранен на уровне декабря 2023 года.
Таким образом, в 22 городах и районах донского региона тарифы на тепловую энергию в 2024 году останутся без изменений. Это затрагивает такие города, как Гуково, Донецк, Новошахтинск, часть Азова, Батайск, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск и другие.
О том, почему растут тарифы ЖКХ, читайте в расширенном материале RostovGazeta.