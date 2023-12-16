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В Ростовской области назвали подробности роста тарифов ЖКХ в 2024 году

Тарифы ЖКХ поднимут в Ростовской области. Рассказываем, что подорожает больше всего

16 декабря 2023, 10:47
Фото: rostovgazeta.ru

В Ростовской области назвали подробности роста тарифов ЖКХ в 2024 году

В Ростовской области с 1 июля 2024 году увеличится размер платы за услуги ЖКХ. На сколько больше придется платить, в материале RostovGazeta.

Согласно новым правилам, совокупная плата за ЖКУ максимально может увеличиться более чем на 9% с 1 июля 2024 года.

Donnews со ссылкой на главу региональной службы по тарифам Алексея Лукьянова пишет, что в 64 муниципалитетах предельный индекс изменения составляет 9,5%, а в 13 территориях — 9,9%. Этот показатель определяет максимальный разрешенный рост платы за коммунальные услуги для граждан. При этом власти региона имеют возможность устанавливать тарифы ниже этого уровня.

«Также изменятся тарифы на электроэнергию и природный газ. Так, стоимость электроэнергии в среднем вырастет на 9%, а цены на природный газ увеличатся в пределах от 9,8% до 10,7% в зависимости от его использования», — сказано в сообщении.

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Издание уточнило, что впервые решили ввести дифференцированный подход к увеличению платы за отопление. Если тариф за эту услугу в декабре 2023 года составляет менее 2925,12 рубля за Гкал, то максимальное увеличение платы с 1 июля 2024 года достигнет 9,5%. В ином случае размер платы за отопление будет сохранен на уровне декабря 2023 года.

Таким образом, в 22 городах и районах донского региона тарифы на тепловую энергию в 2024 году останутся без изменений. Это затрагивает такие города, как Гуково, Донецк, Новошахтинск, часть Азова, Батайск, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск и другие.

О том, почему растут тарифы ЖКХ, читайте в расширенном материале RostovGazeta.

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