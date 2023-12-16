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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

В Ростове молодая девушка разбилась при падении из окна многоэтажки на Извилистой

В Ростове молодая девушка разбилась при падении из окна многоэтажки на Извилистой

16 декабря 2023, 17:18
Фото: 1MI
В Ростове молодая девушка разбилась при падении из окна многоэтажки на Извилистой

В Ростове девушка упала с 19 этажа жилого дома на Извилистой

На Западном в Ростове из окна многоэтажки на улице Извилистой, 17 выпала девушка, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

В субботу, 16 декабря, Telegram-канал «Жесть Ростов» объявил, что на Западном произошла трагедия.

По предварительной информации, вечером на улице Извилистой, 17 юная девушка выпала из окна 19 этажа. Очевидцы сообщают, что тело девушки упало на козырек подъезда. Ее личность и возраст пока неизвестны, как и причины произошедшего. К месту происшествия прибыли экстренные службы, обстоятельства инцидента уточняются.

Под окнами элитного ЖК в центре Ростова обнаружили труп девушки
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Обращаем внимание, информация не получила официального подтверждения, данные находятся на проверке.

Ранее в Ростове под окнами элитного ЖК обнаружили труп девушки.

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