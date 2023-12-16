В Ростове молодая девушка разбилась при падении из окна многоэтажки на Извилистой

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В субботу, 16 декабря, Telegram-канал «Жесть Ростов» объявил, что на Западном произошла трагедия.
По предварительной информации, вечером на улице Извилистой, 17 юная девушка выпала из окна 19 этажа. Очевидцы сообщают, что тело девушки упало на козырек подъезда. Ее личность и возраст пока неизвестны, как и причины произошедшего. К месту происшествия прибыли экстренные службы, обстоятельства инцидента уточняются.
Обращаем внимание, информация не получила официального подтверждения, данные находятся на проверке.
Ранее в Ростове под окнами элитного ЖК обнаружили труп девушки.