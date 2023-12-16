В Ростове молодая девушка разбилась при падении из окна многоэтажки на Извилистой

По предварительной информации, вечером на улице Извилистой, 17 юная девушка выпала из окна 19 этажа. Очевидцы сообщают, что тело девушки упало на козырек подъезда. Ее личность и возраст пока неизвестны, как и причины произошедшего. К месту происшествия прибыли экстренные службы, обстоятельства инцидента уточняются.