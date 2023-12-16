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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:34

В Ростове-на-Дону начали продавать куриные яйца за 5 тыс рублей

В Ростове-на-Дону начали продавать куриные яйца за 5 тыс рублей

16 декабря 2023, 09:31
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в продаже появилась упаковка куриных яиц стоимостью пять тысяч рублей, следует из проведенного RostovGazeta мониторинга цен в магазинах.

При этом указано не количество штук, а вес партии, находящейся в продаже. За 5,3 тысячи рублей предлагают 21 килограмм яиц.

Можно также приобрести 18 килограммов яиц, за которые придется заплатить 4,5 тысячи рублей. Напомним, что яйца очень сильно подорожали за последнее время и теперь стоят больше 100 рублей за десяток.

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Так, в «Апексе» 30 штук обойдутся в 434 рубля, а десяток — 144 рубля. В «Ашане» яйца С1 можно найти за 93 рубля, а стоимость С0 начинается от 120 рублей.

Во «Вкусвилле» стоимость яиц C2 достигает 105 рублей, C0 — от 142 рублей. В «Перекрестке» категория C2 обойдется в 110 рублей, C1 — 120 рублей.

В «Магните» цены начинаются от 120 рублей за вторую категорию. А в «Пятерочке» десяток можно приобрести 128 до 150 рублей.

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