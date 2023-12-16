В Ростове-на-Дону начали продавать куриные яйца за 5 тыс рублей

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
При этом указано не количество штук, а вес партии, находящейся в продаже. За 5,3 тысячи рублей предлагают 21 килограмм яиц.
Можно также приобрести 18 килограммов яиц, за которые придется заплатить 4,5 тысячи рублей. Напомним, что яйца очень сильно подорожали за последнее время и теперь стоят больше 100 рублей за десяток.
Так, в «Апексе» 30 штук обойдутся в 434 рубля, а десяток — 144 рубля. В «Ашане» яйца С1 можно найти за 93 рубля, а стоимость С0 начинается от 120 рублей.
Во «Вкусвилле» стоимость яиц C2 достигает 105 рублей, C0 — от 142 рублей. В «Перекрестке» категория C2 обойдется в 110 рублей, C1 — 120 рублей.
В «Магните» цены начинаются от 120 рублей за вторую категорию. А в «Пятерочке» десяток можно приобрести 128 до 150 рублей.