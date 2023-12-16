В Ростове выставили на продажу землю рядом с элеватором и портом

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В конце ноября агентство недвижимости опубликовало объявление о продаже трех участков земли в Нахичевани общей площадью более 2,23 гектара. Земля расположена на улице 29-й Линии, 108 и 54 в непосредственной близости от Мукомольного завода №2, Элеватора и причалов Ростовского порта.
По словам продавца, все участки относятся к землям населенных пунктов и подходят для эксплуатации завода. Объект продается за 755,4 миллиона рублей.
«Дополнительно можно заказать услуги по демонтажу зданий и расчистке участков под строительство», — сообщил продавец.