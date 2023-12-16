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В Ростове выставили на продажу землю рядом с Элеватором

В Ростове выставили на продажу землю рядом с элеватором и портом

16 декабря 2023, 15:55
Фото: 1MI
В Ростове выставили на продажу землю рядом с Элеватором
В Ростове за 755,4 миллиона рублей продают землю рядом с местными достопримечательностями Элеватором и Мукомольным заводом №2, информация об этом появилась на портале объявлений о продаже.

В конце ноября агентство недвижимости опубликовало объявление о продаже трех участков земли в Нахичевани общей площадью более 2,23 гектара. Земля расположена на улице 29-й Линии, 108 и 54 в непосредственной близости от Мукомольного завода №2, Элеватора и причалов Ростовского порта.

Фото: Авито

По словам продавца, все участки относятся к землям населенных пунктов и подходят для эксплуатации завода. Объект продается за 755,4 миллиона рублей.

«Дополнительно можно заказать услуги по демонтажу зданий и расчистке участков под строительство», — сообщил продавец.

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Ранее сообщалось, что рядом с бывшим мукомольным заводом планируют разбить частный парк.

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