В Ростовской области из-за непогоды без света остаются более 99 тысяч жителей

В субботу, 16 декабря, пресс-служба ведомства объявила, что к 10.00 мск без электричества из-за непогоды оставались более 497 тысяч жителей ЛДНР, а также 99,1 тысячи жителей Ростовской области. Энергетики продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу электроэнергии в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.