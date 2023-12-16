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В Ростовской области из-за непогоды без света остаются более 99 тысяч жителей

В Ростовской области из-за непогоды без света остаются более 99 тысяч жителей

16 декабря 2023, 11:10
Фото: t.me/minenergo_official
В Ростовской области из-за непогоды без света остаются более 99 тысяч жителей
В Ростовской области без света остаются более 99 тысяч жителей, об этом сообщили в Министерстве энергетики России.

В субботу, 16 декабря, пресс-служба ведомства объявила, что к 10.00 мск без электричества из-за непогоды оставались более 497 тысяч жителей ЛДНР, а также 99,1 тысячи жителей Ростовской области. Энергетики продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу электроэнергии в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

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Тем временем в Ростовской области уже начали работать пункты обогрева, а жители региона призвали губернатора региона Василия Голубева ввести режим ЧС, чтобы запросить помощь у других регионов и властей и устранить проблемы с электричеством и отоплением в кратчайшие сроки.

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