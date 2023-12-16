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Published Сегодня, 11:39

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В Ростовской области изменят расписание электричек Ростов-Таганрог 22 декабря

В Ростовской области изменят расписание электричек Ростов-Таганрог 22 декабря

16 декабря 2023, 11:39
Фото: 1MI
В Ростовской области изменят расписание электричек Ростов-Таганрог 22 декабря
В Ростовской области внесут изменения в расписание движения вечерней электрички из Ростова в Таганрог, об этом сообщили в пресс-службе СКППК.

Представители «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании» объявили, что в пятницу, 22 декабря, по техническим причинам собираются изменить график движения электрички №6526 «Ростов — Таганрог».

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Так пригородный поезд покинет станцию в Ростове на 15 минут раньше — в 21.25 мск, проедет станцию Ростов-Западный в 21.44, Морскую в 22.24(+5 минут к обычному графику). Электричка пройдет Таганрог-Пасс в 22.43 и прибудет на конечную станцию в Таганроге через 10 минут — на 15 минут раньше расписания.

Ранее стало известно, что задержка электричек в Ростовской области на два часа возникла из-за наледи на путях.

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