В Ростовской области изменят расписание электричек Ростов-Таганрог 22 декабря

Так пригородный поезд покинет станцию в Ростове на 15 минут раньше — в 21.25 мск, проедет станцию Ростов-Западный в 21.44, Морскую в 22.24(+5 минут к обычному графику). Электричка пройдет Таганрог-Пасс в 22.43 и прибудет на конечную станцию в Таганроге через 10 минут — на 15 минут раньше расписания.