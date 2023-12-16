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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В Ростовской области назначили четырех мировых судей

В Ростовской области назначили четырех мировых судей

16 декабря 2023, 13:20
Фото: Midjourney
В Ростовской области назначили четырех мировых судей
В Ростовской области назначили четырех новых мировых судей, документ появился в базе правовой информации.

В пятницу, 15 декабря, Заксобрание Ростовской области опубликовало постановление о назначении четырех мировых судей, полномочия которых будут действовать в течение следующих трех лет.

Фото: pravo.donland.ru

Первой из них стала Татьяна Зарванская, которую назначили на судебный участок №8 в Ворошиловском судебном районе Ростова. Второй назначение получила Екатерина Панпурина, которая будет работать на судебном участке №1 в Азовском судебном районе.

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Также должности мировых судей получили Наталья Леонтьева и Наталья Хатько, которые будут работать в Волгодонском и Сальском судебных районах на судебных участках №2.

Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее власти объявили, что начнут использовать искусственный интеллект в работе донских судов.

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