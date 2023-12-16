В Ростовской области назначили четырех мировых судей

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В пятницу, 15 декабря, Заксобрание Ростовской области опубликовало постановление о назначении четырех мировых судей, полномочия которых будут действовать в течение следующих трех лет.
Первой из них стала Татьяна Зарванская, которую назначили на судебный участок №8 в Ворошиловском судебном районе Ростова. Второй назначение получила Екатерина Панпурина, которая будет работать на судебном участке №1 в Азовском судебном районе.
Также должности мировых судей получили Наталья Леонтьева и Наталья Хатько, которые будут работать в Волгодонском и Сальском судебных районах на судебных участках №2.
Постановление уже вступило в законную силу.
Ранее власти объявили, что начнут использовать искусственный интеллект в работе донских судов.