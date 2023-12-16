В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева и питания жителей

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Василий Голубев объявил, что 16 декабря провел заседание регионального штаба по ЧС. По последним данным, в ночь на 16 декабря зафиксировали более 100 отключений электроэнергии, к 10.00 мск зафиксировали отключение 112 ЛЭП. Для ликвидации аварий задействовали 150 бригад, состоящих из более чем 520 рабочих и 188 единиц спецтехники. Также соседние регионы направили в Ростовскую область более 50 бригад.
Последствиями отключений электричества стали сбои в работе теплоснабжения и водоснабжения потребителей нескольких населенных пунктов.
«Устранить эти аварии коммунальные службы обещают в течение дня[…] Погода неустойчивая, и неблагоприятная обстановка, к сожалению, сохраняется», — сказано в сообщении Василия Голубева.
Губернатор добавил, что в настоящий момент в регионе уже развернули шесть пунктов обогрева, рассчитанные на 360 граждан, четыре из них находятся на территории Аксайского района, оставшиеся два — в Гуково. При этом в Аксайском районе уже подготовили еще 13 пунктов обогрева, где смогут разместиться еще 1520 жителей.
Напомним, уже около пяти дней отдельные территории Ростовской области остаются без света, а в отдельных случаях и отопления с водой. В самой тяжелой ситуации находятся жители Аксайского района, где из-за износа ЛЭП и экстремальных погодных условий электричества нет уже несколько суток. Работы по устранению обрывов проводов, уборке льда и ремонту энергетической инфраструктуры ведутся в круглосуточном режиме, но без света все еще остаются десятки тысяч людей.
Ранее в Ростове объявили о массовом падении деревьев из-за обледенения и сильного ветра.