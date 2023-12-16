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В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева и питания жителей

В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева и питания жителей

16 декабря 2023, 09:42
Фото: 23.mchs.gov.ru
В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева и питания жителей
В Ростовской области собираются развернуть 13 пунктов обогрева и горячего питания, рассчитанные на 1,5 тысячи дончан, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Василий Голубев объявил, что 16 декабря провел заседание регионального штаба по ЧС. По последним данным, в ночь на 16 декабря зафиксировали более 100 отключений электроэнергии, к 10.00 мск зафиксировали отключение 112 ЛЭП. Для ликвидации аварий задействовали 150 бригад, состоящих из более чем 520 рабочих и 188 единиц спецтехники. Также соседние регионы направили в Ростовскую область более 50 бригад.

Последствиями отключений электричества стали сбои в работе теплоснабжения и водоснабжения потребителей нескольких населенных пунктов.

«Устранить эти аварии коммунальные службы обещают в течение дня[…] Погода неустойчивая, и неблагоприятная обстановка, к сожалению, сохраняется», — сказано в сообщении Василия Голубева.

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Губернатор добавил, что в настоящий момент в регионе уже развернули шесть пунктов обогрева, рассчитанные на 360 граждан, четыре из них находятся на территории Аксайского района, оставшиеся два — в Гуково. При этом в Аксайском районе уже подготовили еще 13 пунктов обогрева, где смогут разместиться еще 1520 жителей.

Напомним, уже около пяти дней отдельные территории Ростовской области остаются без света, а в отдельных случаях и отопления с водой. В самой тяжелой ситуации находятся жители Аксайского района, где из-за износа ЛЭП и экстремальных погодных условий электричества нет уже несколько суток. Работы по устранению обрывов проводов, уборке льда и ремонту энергетической инфраструктуры ведутся в круглосуточном режиме, но без света все еще остаются десятки тысяч людей.

Ранее в Ростове объявили о массовом падении деревьев из-за обледенения и сильного ветра.

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