В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева и питания жителей

Напомним, уже около пяти дней отдельные территории Ростовской области остаются без света, а в отдельных случаях и отопления с водой. В самой тяжелой ситуации находятся жители Аксайского района, где из-за износа ЛЭП и экстремальных погодных условий электричества нет уже несколько суток. Работы по устранению обрывов проводов, уборке льда и ремонту энергетической инфраструктуры ведутся в круглосуточном режиме, но без света все еще остаются десятки тысяч людей.