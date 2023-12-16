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Власти опровергли работу систем ПВО в Ростовской области 16 декабря

Власти опровергли работу систем ПВО в Ростовской области 16 декабря

16 декабря 2023, 08:59
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Власти опровергли работу систем ПВО в Ростовской области 16 декабря
В Ростовской области не срабатывали системы ПВО, об этом объявили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, утром 16 декабря ростовчане и жители Мясниковского района сообщили, что около 11.10 мск над регионом раздались звуки, похожие на взрыв, а некоторые даже заметили странные следы в небе. Дончане предположили, что причиной этого стала работа систем ПВО.

Звук взрыва прогремел в Ростове 6 декабря
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Однако уже через 40 минут пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова заявила, что грохот не имеет никакого отношения к работе российских военных.

«Средства ПВО на территории Ростовской области не работали», — кратко ответила на запрос журналистов Ирина Четвертакова.

Чем именно был вызван грохот, встревоживший жителей Ростова и Чалтыря, пока неизвестно. Данные уточняются.

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