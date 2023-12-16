Власти опровергли работу систем ПВО в Ростовской области 16 декабря

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Напомним, утром 16 декабря ростовчане и жители Мясниковского района сообщили, что около 11.10 мск над регионом раздались звуки, похожие на взрыв, а некоторые даже заметили странные следы в небе. Дончане предположили, что причиной этого стала работа систем ПВО.
Однако уже через 40 минут пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова заявила, что грохот не имеет никакого отношения к работе российских военных.
«Средства ПВО на территории Ростовской области не работали», — кратко ответила на запрос журналистов Ирина Четвертакова.
Чем именно был вызван грохот, встревоживший жителей Ростова и Чалтыря, пока неизвестно. Данные уточняются.