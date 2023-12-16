Власти опровергли работу систем ПВО в Ростовской области 16 декабря

Напомним, утром 16 декабря ростовчане и жители Мясниковского района сообщили, что около 11.10 мск над регионом раздались звуки, похожие на взрыв, а некоторые даже заметили странные следы в небе. Дончане предположили, что причиной этого стала работа систем ПВО.