Власти Ростова объявили, где находятся городские пункты обогрева

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Вечером 16 декабря Алексей Логвиненко объявил, что два СНТ в Октябрьском районе Ростова остались без электроснабжения. Причиной этого стала авария на электросетях в Мясниковском районе, которая оставила без света 1,5 тысячи домов в СНТ «Вираж» и «Салют». Сейчас энергетики заняты устранением последствий аварий.
Также глава администрации Ростова объявил, что УГОЧС города развернули пункт обогрева на улице 5-й Форматной, 15/14.
В пункте обогрева можно согреться, выпить горячего чая и зарядить свои гаджеты и мобильные устройства.
Ранее власти Ростовской области объявили, что планируют оборудовать в общей сложности около 20 пунктов обогрева для дончан, оставшихся без света и тепла.