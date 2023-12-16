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Власти Ростова объявили, где находятся городские пункты обогрева

Власти Ростова объявили, где находятся городские пункты обогрева

16 декабря 2023, 17:45
Фото: t.me/logvinenko_rnd
Власти Ростова объявили, где находятся городские пункты обогрева
В Ростове-на-Дону развернули первый пункт обогрева для жителей СНТ «Вираж» и «Салют», об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Вечером 16 декабря Алексей Логвиненко объявил, что два СНТ в Октябрьском районе Ростова остались без электроснабжения. Причиной этого стала авария на электросетях в Мясниковском районе, которая оставила без света 1,5 тысячи домов в СНТ «Вираж» и «Салют». Сейчас энергетики заняты устранением последствий аварий.

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Также глава администрации Ростова объявил, что УГОЧС города развернули пункт обогрева на улице 5-й Форматной, 15/14.

В пункте обогрева можно согреться, выпить горячего чая и зарядить свои гаджеты и мобильные устройства.

Ранее власти Ростовской области объявили, что планируют оборудовать в общей сложности около 20 пунктов обогрева для дончан, оставшихся без света и тепла.

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