Власти Ростова объявили, где находятся городские пункты обогрева

Вечером 16 декабря Алексей Логвиненко объявил, что два СНТ в Октябрьском районе Ростова остались без электроснабжения. Причиной этого стала авария на электросетях в Мясниковском районе, которая оставила без света 1,5 тысячи домов в СНТ «Вираж» и «Салют». Сейчас энергетики заняты устранением последствий аварий.