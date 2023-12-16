Водитель BMW промчался на красный свет и насмерть сбил пешехода в Таганроге

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Published Сегодня, 06:52
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Происшествие случилось в вечернее время в Таганроге на улице Калинина. Водитель BMW решил не останавливаться на красный свет и сбил 45-летнего мужчину, который пытался по переходу пересечь проезжую часть.
«Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. В данный момент правоохранители выясняют детали этого ДТП», — сказано в сообщении.
Добавим, что авария произошла в пятницу, 15 декабря.
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