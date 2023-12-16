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Водитель BMW промчался на красный свет и насмерть сбил пешехода в Таганроге

Водитель BMW промчался на красный свет и насмерть сбил пешехода в Таганроге

16 декабря 2023, 06:52
Фото: 1MI
В Ростовской области погиб мужчина, который оказался под колесами автомобиля, сообщили в областной Госавтоинспекции

Происшествие случилось в вечернее время в Таганроге на улице Калинина. Водитель BMW решил не останавливаться на красный свет и сбил 45-летнего мужчину, который пытался по переходу пересечь проезжую часть.

«Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. В данный момент правоохранители выясняют детали этого ДТП», — сказано в сообщении.

В Ростовской области двое лошадей погибли в жестком ДТП с фурой
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Добавим, что авария произошла в пятницу, 15 декабря.

Ранее в донском регионе двое лошадей погибли в жестком ДТП с фурой. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Авария#Переход#Автомобиль#Дорожно-транспортное происшествие#Фура#УГИБДД#Пешеход#Лошади#BMW#Происшествия
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